Férias de julho em Porto Seguro: Conheça quatro grandes novidades da cidade baiana Em meio à Rota do Descobrimento, no Sul da Bahia, a cidade de Porto Seguro se destaca por seus oito quilômetros de praia, o Centro... Cartão de Visita|Do R7 10/07/2025 - 13h37

Cartão de Visita - Entretenimento

Em meio à Rota do Descobrimento, no Sul da Bahia, a cidade de Porto Seguro se destaca por seus oito quilômetros de praia, o Centro Histórico, a animada e colorida Passarela da Cultura e diferentes marcos históricos que remontam à chegada dos portugueses no Brasil. Nas férias de julho, além dos atrativos já conhecidos, os turistas terão a chance de desfrutar de quatro grandes novidades.

1. Tarifa, o Mercado dos Pescadores: Está localizado no Centro da cidade e foi reformado completamente. As novas instalações incluem um deck suspenso de dois metros de largura, bares, restaurantes, banheiro, um píer para atracamento, áreas de pesagem e de limpeza, câmaras refrigeradas e 22 boxes para comercialização de pescado e outros itens, como temperos. O projeto arquitetônico, moderno e funcional, engloba um telhado em formato de onda. No local, os turistas podem apreciar o pôr do sol às margens do Rio Buranhém.

2. Complexo Mamagaya: Grande espaço de lazer na Rotatória 1, que inclui pista de skate internacional (projetada para competições de alto nível e que atende profissionais e iniciantes), fonte luminosa dançante, campo de futebol de areia, quadras de beach tennis e de futevôlei, vestiários e banheiros públicos com acessibilidade, estacionamento e um deck panorâmico.

3. Cabana Barramares: Tradicional atrativo de Porto Seguro há mais de 40 anos, a Cabana Barramares reabriu após um longo período fechada para reforma com infraestrutura revitalizada e cardápio exclusivo. Com a nova entrada, é preciso atravessar uma pequena ponte de madeira para chegar à praia. O local possui novo restaurante, banheiros e bar, além de mesas, cadeiras e guarda-sóis.

4. Escadarinha Taperapuan: É o novo O novo point instagramável de Porto Seguro! Como o nome sugere, trata-se de uma pequena escadaria com degraus recriados a partir de um mosaico com recortes de ladrilhos e azulejos. Agora multicoloridos, eles representam os elementos que resumem a cultura e a história da região: as casas coloniais da cidade histórica, os tradicionais barcos pesqueiros, a fauna marinha, a exuberante mata atlântica, símbolos indígenas Pataxós e elementos afro-brasileiros. Está localizada em frente ao eco-clube de praia do Resort Arcobaleno, na Praia de Taperapuan.

Sobre o Arcobaleno:

Escolher a hospedagem certa para desfrutar das novidades de Porto Seguro também é importante. Localizado a menos de 15 minutos do Aeroporto Internacional, na badalada Praia de Taperapuan, o Resort Arcobaleno é uma excelente opção. De categoria Superior (4 estrelas Plus), é um dos hotéis mais tradicionais da região, ocupa uma área de 23 mil metros quadrados com ampla infraestrutura de lazer e o melhor Clube de Praia da cidade, o Terrazzo Al Mare.

O Arcobaleno acaba de conquistar pelo terceiro ano consecutivo o prestigiado prêmio Travellers’ Choice – Best of the Best, concedido anualmente pelo TripAdvisor, a maior e mais respeitada plataforma de viagens do mundo. O resort está entre os 10 melhores na categoria “Melhores Hotéis All Inclusive do Brasil”. Na edição de 2025, ele alcançou a terceira colocação, subindo duas posições em relação ao ano anterior, quando ocupou o quinto lugar no ranking.

O local oferece espaços para massagem em meio ao verde de uma Reserva Ambiental, deck panorâmico à beira-mar, restaurante de padrão internacional, dois bares, quadras de vôlei e de beach tennis, área de lazer infantil, redário e música ao vivo. Um verdadeiro convite ao descanso e ao bem-estar. O Arcobaleno possui 175 apartamentos espalhados por sete blocos, além de três piscinas, Espaço Kids e atividades de lazer para adultos e crianças.

Além disso, é o único resort de Porto Seguro que trabalha com dois sistemas all inclusive. Além do All Inclusive Premium, por um pequeno acréscimo na diária, é possível adquirir o Max Premium, que inclui a oferta de bebidas importadas, entre elas vodca, gim, vinho e tequila. Além disso, inclui a opção de 15 marcas de cerveja, sendo duas artesanais, e mais jantar “à la carte” e serviço 24 horas. Nos dois serviços estão incluídas seis refeições por dia – café da manhã, petiscos, almoço, lanche da tarde, jantar e pizza noturna, além de open bar com sucos, refrigerantes, drinques e cinco marcas de cerveja.

Resort Arcobaleno

Site: https://hotelarcobaleno.com. br/

E-mail: reservas@resortarcobaleno.com. br

Telefones: (73) 2105-5051 / (73) 99956-4993

WhatsApp: (73) 99914-5303 / (73) 99846-0184