Jorge Aragão lança primeiro álbum em quase 20 anos, "HERANÇA" Filho de pais nortistas e com meio século de carreira musical, Jorge Aragão apresenta sua bagagem cultural neste projeto, já disponível... Cartão de Visita|Do R7 27/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h17 )

Filho de pais nortistas e com meio século de carreira musical, Jorge Aragão apresenta sua bagagem cultural neste projeto, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Um dos maiores nomes da história do samba, Jorge Aragão está de volta com um novo álbum, intitulado “HERANÇA”. Lançado nesta terça-feira (24), o disco traz sete regravações e uma inédita, oferecendo a visão completa das heranças musicais que Aragão carrega desde sua infância, quando se apaixonou pela música. O disco estará disponível em todas as plataformas via ONErpm.

Já disponível em todas as plataformas digitais via sua própria gravadora, a Aragão Music, o novo álbum de Jorge Aragão conta com oito faixas, sendo duas compostas completamente pelo sambista. “HERANÇA” traz as faixas “Qui Nem Jiló”, “Nos Jardins da Sedução”, “Flor de Tangerina”, “Numa Sala de Reboco”, “Chupando Gelo”, “Súplica Cearense”, além do single previamente lançado, “Rede Velha”.

‌



O novo álbum de Jorge Aragão traz gêneros musicais parte da herança cultural do artista, que tem pais nortistas e cresceu envolvido nesta cultura. Por exemplo, em “HERANÇA”, Aragão canta xote e outros ritmos de origem nortista e nordestina, inclusive, interpretando duas canções de Luiz Gonzaga: “Qui Nem Jiló” e “Numa Sala de Reboco”.

“Vai ter gente perguntando porque estou cantando um xote, um forró, mas, é só procurar meus discos que vai saber que já gravei e já compus xotes”, comenta Jorge Aragão sobre o novo projeto, acrescentando: “Sou filho de nortistas, sou neto de baianos - falei a minha vida inteira que sempre me inspirei em Gonzagão”.

‌



Algumas semanas após o lançamento de “HERANÇA”, também chegará às plataformas mais uma surpresa para os seus fãs, a faixa bônus “De Volta Pro Aconchego”. Aragão presenteia seus ouvintes com uma regravação dessa música clássica, composta por Nando Cordel e Dominguinhos, e eternizada na voz de Elba Ramalho.

“HERANÇA” é o primeiro álbum novo de Jorge Aragão desde “E aí?”, de 2006, e traz um cantor que retorna às suas raízes - pois, como ele mesmo diz: “Música é nossa raíz, também nossa herança”. Nas faixas presentes no disco, Aragão traz toda sua bagagem cultural, resultando em um projeto que conta sua história pessoal, além de artística”.

‌



Sobre Jorge Aragão: Com cinquenta anos dedicados exclusivamente à música, Jorge Aragão é um dos maiores sambistas brasileiros, reconhecido internacionalmente. Com canções como: “Eu e você sempre”, “Lucidez”, “Moleque Atrevido”, “Alvará”, “Malandro”, “Vou Festejar”, “Enredo do Meu Samba”, “Coisa de Pele”, “Terceira Pessoa”, “Do Fundo do Nosso Quintal”, entre outras, ele é reconhecido como um dos grandes compositores brasileiros.

