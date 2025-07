Mãolee lança novo single “Vem pra Cá”, em parceria com TZ da Coronel, Delacruz, Tiee e Tizi Kilates Nesta sexta-feira (27), o DJ, beatmaker e produtor Mãolee lança seu mais novo single “Vem Pra Cá” Cartão de Visita|Do R7 27/01/2023 - 16h05 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h29 ) twitter

Nesta sexta-feira (27), o DJ, beatmaker e produtor Mãolee lança seu mais novo single “Vem Pra Cá”. A faixa, que é uma parceria com TZ da Coronel, Delacruz, Tiee e Tizi Kilates, chega acompanhada de um videoclipe no Youtube. Confira AQUI.

Segundo o produtor, a canção, que trabalha muito bem toda essa versatilidade artística, incluindo a originalidade de cada uma das participações, surgiu de uma maneira bem aleatória, mas foi se construindo aos poucos conforme os artistas foram chegando para somar na composição. Com seus versos e estilos, eles se complementaram e fizeram com que o trabalho resultasse em uma faixa que explora muito bem essa combinação única que a união deles gerou.

Mãolee conta que mantém uma ótima relação com cada um dos feats dos single, o que facilitou muito o processo de composição da canção. “Gosto muito de todos. Sou muito fã de todos eles e é uma relação de muito trabalho, né? Tenho respeito e carinho por todos eles”, diz.

O primeiro a chegar para essa parceria foi Tiee, o que já foi um marco especial para Mãolee, que tem uma forte ligação com o samba e pagode.

‌



“Era um sonho fazer uma música com ele, eu vim do samba raiz e ter o respeito dele é muito, muito maneiro. Essa troca, que veio por conta do Ferrugem, foi muito especial”, afirma.

Os seguintes artistas a somarem foram TZ da Coronel e Tizi Kilates, ambos chegaram juntos à produção e deram um toque essencial para ela.

‌



“TZ é um brabo da nova geração, pilar, único. O Tizi vem diferentão no jeito dele, trap, R&B, muito bom”, completa Mãolee.

A última participação a se unir foi Delacruz, com quem ele já tinha uma ligação de muito tempo atrás e que foi a peça ideal que faltava para que a faixa ficasse bem versátil. “O Delacruz já conheço a mó tempão, antes de fazer sucesso a gente fez projeto junto. Ele é uma promessa muito sinistra, desde muito tempo e tenho muito respeito pela carreira dele. Ele é muito diferenciado”, declarou.

‌



Os artistas prepararam um videoclipe para a faixa, que traz várias inspirações e referências musicais.

“Trabalhei com a galera da Ganja filmes, turma PH. A gente teve várias ideias, várias que a gente não conseguiu também, mas no final das contas fluiu. Então trazer um clima mais verão, a gente teve afrobeat, teve trap também, movimentação de câmera muito dessa onda de rap”, revela.

O lançamento também ganhou uma festa especial, que será realizada na próxima terça-feira (31), data em que o produtor completa 40 anos de idade. Em meio a dupla comemoração, os artistas irão exibir o clipe para os convidados.