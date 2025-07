Nando Reis, Mundo Bita e mais: Festivalzinho divulga horários dos shows da edição 2025 Evento para curtir em família contará com atrações como Nando Reis, Maria Gadú, Mundo Bita, Show da Luna, entre outros Cartão de Visita|Do R7 17/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h57 ) twitter

Evento para curtir em família contará com atrações como Nando Reis, Maria Gadú, Mundo Bita, Show da Luna, entre outros

Primeiro festival brasileiro concebido para unir pais e filhos em um mesmo ambiente, o Festivalzinho, que acontecerá em 26 de julho, no Parque Villa-lobos, em São Paulo, acaba de divulgar os horários dos 10 shows que acontecerão em sua segunda edição. Idealizado pela influenciadora digital Julia Faria, em parceria com o empresário Ricardo Brautigam, criador do Rock The Mountain, o evento contará novamente com dois palcos e apresentações intercaladas, possibilitando que as famílias vivam juntas cada experiência. Além dos shows, o festival contará com brinquedos, oficinas e instalações de arte interativas que estarão espalhadas por todo o espaço, promovendo o encontro de gerações em uma experiência única em meio à natureza.

O Festivalzinho abrirá às 10h, com show no Palco Circo do fenômeno infantil Mundo Bita, que apresentará o ‘Show do Bita - Crescer e Aprender’, uma aventura educativa que convida os pequenos a explorarem o mundo e a natureza. Às 11h, Toni Garrido iniciará o Palco Castelo com o ‘Baile Free’, show dançante que já passou pelo Brasil e o exterior, com hits do artista e o melhor do Pop Rock e da Black Music. 12h será o horário do espetáculo ‘Era uma vez MPB’, no Palco Circo, com direção de Maria Lucia Priolli, que conta a história de quatro animais brasileiros, ao som de clássicos como ‘O Sítio do pica pau amarelo’ (Gilberto Gil) e ‘O Pato’ (Vinícius de Moraes).

Mãeana subirá ao Palco Castelo às 13h para apresentar o show “Mãeana canta JG”, trazendo repertório que mescla canções eternizadas pelo baiano João Gilberto e os atuais sucessos do pernambucano João Gomes. 14h o grupo Trupe Trupé levará para o Palco Circo o show ‘Pé de Brasil’, que traz repertório genuinamente brasileiro e conta com dança, bonecos e brincadeiras ao som de ritmos como frevo, forró, maracatu e marchinha. 15h10 será a vez de Roberta Sá no Palco Castelo, com o seu festejado show "Sambasá - Ao Vivo", onde a cantora se inspira no clima das rodas de samba e traz para o repertório Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Arlindo Cruz, Alcione e muito mais.

Outro sucesso absoluto da criançada, o Show da Luna será a atração das 16h10, levando para o Palco Circo os personagens Luna, Júpiter e Cláudio. Maria Gadú fará show no Palco Castelo às 17h20, trazendo os sucessos da carreira. Às 18h20, no Palco Circo, o projeto Beatles para Crianças apresentará o espetáculo ‘O primeiro show de rock!’, que reúne os hits do quarteto de Liverpool, com arranjos originais.

Encerrando o evento, um dos principais artistas da música popular brasileira atual, Nando Reis fará show às 19h20, no Palco Castelo. Acompanhado por sua banda e pelo filho Sebastião Reis no violão e vocais, o artista fará o show ‘Nando Hits’, composto de sucessos que marcaram gerações em seus mais de 40 anos de carreira.

Gastronomia no Festivalzinho: De comidinhas para bebês até itens de restaurantes renomados, passando pelos tradicionais hambúrgueres e pizzas

No espaço gastronômico do Festivalzinho, o público poderá aguardar opções variadas, que prometem agradar a diferentes paladares. Mais de 20 marcas do setor estarão presentes no evento, distribuídas em food trucks, barraquinhas e carrinhos.

A famosa chef Renata Vanzetto terá uma área exclusiva para os seus restaurantes Miado, MeGusta, Muquifo, Mamma Vanzetto, Matilda Lanches, além dos doces da Confeitaria da Vanzetto. Para quem gosta de pizza, o Massa na Caveira contará com seus sabores inusitados. O Consulado das Massas também marcará presença com suas massas frescas e molhos artesanais. Cabana, Gorilla e Bullguer estarão presentes com hambúrgueres tradicionais, smash burguer e vegetarianos. O cone de salgadinhos gourmet do Conytos também marcará presença, sendo perfeito para aquela comidinha rápida. Nessa proposta, o Cleto Batata & Cia também será opção, com pastéis, fritas e pipoca. Para quem é fã de frutos do mar, a Let’s Poke estará com seus pokes de combinações variadas. Com foco nas crianças pequenas, estarão presentes as marcas de alimentação infantil Papapá e Papai Que Fez. Açaís, wraps e sucos naturais poderão ser encontrados no Box da Fruta. O Festivalzinho terá ainda opções para os celíacos, com itens selecionados pelo grupo de São Paulo Tropa dos Celíacos.

A sobremesa está garantida com o food truck da Muh Muh e seus milkshakes e churros, o carrinho da Scherbi's, com brownies e cookies da chef Isa Scherer também é uma deliciosa opção, além dos sorvetes irresistíveis da Bacio di Latte.

FESTIVALZINHO

PALCO CIRCO

10h às 10h50 - Mundo Bita

12h às 12h50 - Era uma vez MPB

14h às 15h - Trupe Trupé

16h10 às 17h10 - O Show da Luna

18h20 às 19h10 - Beatles para Crianças

PALCO CASTELO

11h às 11h50 - Toni Garrido

13h às 13h50 - Mãeana

15h10 às 16h - Roberta Sá

17h20 às 18h10 - Maria Gadú

19h20 às 20h10 - Nando Reis

SERVIÇO

Data: 26 de julho (sábado)

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo