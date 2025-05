Nenhum de Nós apresenta o show “Translúcido” em São Paulo Banda gaúcha celebra 38 anos de carreira com duas apresentações no Teatro B32, nos dias 12 e 13 de junho, e traz música inédita no... Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 14h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h43 ) twitter

Banda gaúcha celebra 38 anos de carreira com duas apresentações no Teatro B32, nos dias 12 e 13 de junho, e traz música inédita no repertório

Cartão de Visita - Entretenimento

A banda Nenhum de Nós retorna a São Paulo com o show “Translúcido”, em duas apresentações imperdíveis nos dias 12 e 13 de junho, às 20h, no moderno Teatro B32, no Itaim Bibi. O espetáculo marca uma nova fase na trajetória do grupo gaúcho, que acumula 38 anos de carreira e mais de 2.400 shows pelo Brasil e exterior.

O repertório do show passeia por sucessos que marcaram gerações e apresenta a inédita “A Minha Casa”, revelando a constante renovação criativa da banda. Com uma proposta intimista e ao mesmo tempo potente, “Translúcido” reflete a autenticidade do Nenhum de Nós ao longo de quase quatro décadas, reafirmando sua conexão com o público por meio de letras emocionantes, histórias e reflexões profundas.

No palco, a formação conta com Thedy Corrêa (voz), Carlos Stein e Veco Marques (guitarras), Sady Homrich (bateria) e Estevão Camargo (baixo). O setlist inclui clássicos como “Amanhã ou Depois”, “Eu Caminhava”, “Eu Não Entendo”, “Você Vai Lembrar de Mim”, “Sobre o Tempo” e “Paz e Amor”, entre outras canções que atravessam gerações.

A turnê “Translúcido” também percorrerá diversas cidades pelo Brasil. Entre os destinos já confirmados estão Passo Fundo, Tramandaí, Canoas, Pelotas, Arroio do Sal e Santa Maria (RS); Morro da Fumaça, Blumenau e Criciúma (SC); Londrina, Maringá, Toledo e Francisco Beltrão (PR); São José do Rio Preto (SP); Contagem (MG) e Brasília (DF).

Com uma trajetória sólida e fiel às suas raízes, o Nenhum de Nós segue emocionando plateias por todo o país com sua sonoridade inconfundível e letras que tocam a alma.

Serviço

Nenhum de Nós – Show “Translúcido”

Datas: 12 e 13 de junho de 2024

Horário: 20h

Local: Teatro B32 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi – São Paulo/SP

Telefone: (11) 3058-9148

Ingressos: a partir de R$ 50,00

Vendas: www.teatrob32.com.br

Classificação: 16 anos

Estacionamento: entrada pela Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 1095

Valet: entrada pela Rua Lício Nogueira, 92