RP Folia anuncia Banda Eva na programação

3ª edição da micareta acontece dia 27 de setembro, em Ribeirão Preto

Referência do axé brasileiro, por mais um ano a Banda Eva é uma das atrações confirmadas no RP Folia. O evento, marcado para o dia 27 de setembro, segue no formato tradicional dos carnavais fora de época e com a proposta do axé como destaque principal da programação.



Com quase 45 anos de história, a Banda Eva que se apresentou na primeira edição do RP Folia, em 2023, leva novamente para a micareta a energia contagiante da Bahia, misturando clássicos do axé com arranjos modernos e reforçando seu DNA de atrair cada vez mais uma nova geração de fãs.



Comandado por Felipe Pezzoni, o grupo sobe ao trio e promete arrastar os foliões ao som de hits como “Eva”, “Beleza Rara”, “Vem Meu Amor”, “Levada Louca”, “Pula Alto” , “Vibe Boa”, entre outros.



Além da Banda Eva, o RP Folia já anunciou o cantor Bell Marques, que se apresenta no evento pelo segundo ano consecutivo. A micareta que acontece no dia 27 de setembro, em Ribeirão Preto, disponibilizará à venda de ingressos a partir de 7 de abril.



Serviço:

RP Folia 2025



Data: 27 de setembro

Local: Ribeirão Preto

‌



Ingressos: a partir de 7 de abril

Informações: @rpfoliaoficial