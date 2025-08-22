Teatro-X revisita história de um dos maiores escritores brasileiros em Lima Barreto, Ao Terceiro Dia Com dramaturgia de Luís Alberto de Abreu e direção de Paulo Fabiano, espetáculo promove diálogo entre a vida do homenageado, momentos... Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h58 ) twitter

Com dramaturgia de Luís Alberto de Abreu e direção de Paulo Fabiano, espetáculo promove diálogo entre a vida do homenageado, momentos da escrita do romance ‘Triste Fim de Policarpo Quaresma’ e uma crítica à sociedade que marginalizou esse grande autor negro

Dono de uma literatura militante e engenhosa, Lima Barreto (1881-1922) não apenas ficou conhecido como um dos maiores nomes da nossa literatura, como viveu às margens dessa sociedade racista e desigual que tanto combateu em suas obras. E a genialidade desse grande autor negro é visitada pelo grupo Teatro-X em Lima Barreto, Ao Terceiro Dia, com dramaturgia de Luís Alberto de Abreu e direção de Paulo Fabiano.

O espetáculo faz apresentações no Teatro Arthur Azevedo, de 5 a 14 de setembro; e no Teatro Cacilda Becker, de 18 a 28 de setembro.

A montagem trata do período em que o escritor e jornalista esteve em sua segunda internação no Hospício Dom Pedro II para tratar sua dependência de álcool e os problemas de saúde. A peça é um mergulho poético e visceral nos pensamentos finais do autor.

Na trama, aos 41 anos, durante o período em questão, Lima revive memórias de sua juventude e o processo de escrita de “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, que ele publicou como folhetim no Jornal do Commercio em 1911, e, mais tarde, em 1915, foi lançada em livro em uma edição bancada pelo próprio autor.

Entre delírios e a lucidez, ele fantasia encontros com os personagens que criou, como se eles próprios viessem cobrar, consolar ou confrontar seu criador. A peça ainda escancara as marcas de um Brasil racista, elitista e hipócrita que empurrou o autor à margem.

A trama é narrada em três planos: o do presente, no qual vemos Lima internado compulsoriamente em 1919 por alcoolismo; o do passado, quando ele escreve sua obra-prima; e o da ficção, no qual se desenvolvem trechos da história de Policarpo e outros personagens do autor.

A ideia é propor um diálogo urgente entre passado e presente, revelando o abismo entre o gênio literário de Lima e o grave abandono e a falta de reconhecimento que ele sofreu em vida. Além disso, em consonância com a luta antimanicomial, o trabalho denuncia as internações em hospícios como forma de controle social, processo que vitimou uma massa de pessoas pretas, incluindo o próprio escritor.

Sobre Lima Barreto

Filho de um tipógrafo e de uma professora negros, Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 1881, no Rio de Janeiro, e era apadrinhado por Visconde de Ouro Preto, senador do Império. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas seis anos.

Seus primeiros escritos começam cedo, em 1900, com registros de suas impressões sobre o Rio de Janeiro e da vida urbana em seu “Diário Íntimo”, publicado postumamente. Em 1905, começa a trabalhar na imprensa ao escrever reportagens publicadas no Correio da Manhã. Em 1907, torna-se secretário da revista Fon-Fon, que tinha grande circulação na época.

Em 1911, publicou em folhetim o romance “Triste Fim de Policarpo Quaresma” no Jornal do Commercio. E essa obra tão importante para a literatura brasileira só ganhou formato de livro em 1915, em uma edição bancada pelo próprio autor.

Por ser um homem negro e por conta de sua literatura combativa e suas críticas aos costumes, às hipocrisias e às desigualdades sociais, foi excluído da crítica literária e teve suas obras praticamente ignoradas. Marginalizado e vítima do racismo, sofreu com a desvalorização de seu trabalho, alcoolismo e depressão, que resultaram em duas internações em manicômios. Morreu em 1922, aos 41 anos, por conta de um colapso cardíaco.

Além de “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, Lima Barreto escreveu outras grandes pérolas da literatura brasileira, como “Recordações do escrivão Isaías Caminha” (1909), “Numa e a Ninfa” (1915), “Clara dos Anjos” (1922/1948 - póstumo) e “Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá” (1919), além de contos, crônicas, memórias e correspondências e peças de teatro.

Ficha Técnica

Dramaturgo Luis Alberto de Abreu

Direção Paulo Fabiano

Criação de Luz Décio Filho

Criação Musical Ivan Silva

Operação de Luz Flávia Servidone

Criação de figurino Paulo de Moraes e Claudia Mitsue Petroff

Cenografia Paulo Fabiano

Cenotécnica e adereços Eduardo Mena e Emerson Fernandes

Produção geral Tamires Santana e Andréia Manczyk

ELENCO Alda Machado, Cléo de Moraes, Estefane Barros, Paulo Fabiano, Baraúna, Ulisses Sakurai, Jon Marquez, Marcelo Sousa, Sérgio Fabi, Airton Reno, Paulo de Moraes e Rodrigo Cristalino SUBS Ricardo Sequeira e Valmir Santana

Preparação Vocal Gleiziane Pinheiro

Preparação corporal Inês Aranha

Criação audiovisual e Fotografia Alexandre Mercki

Assessoria Tupi Guarani Claudio Vera

Assessoria de Imprensa Pombo Correio

Design Gráfico MANCZYK

Mídias sociais Jon Marquez

Entrevistados Estefânia Ventura, Eduardo Silva, Luis Alberto de Abreu e Rui Ricardo Dias

Agradecimentos EMEI Regente Feijó: Andrea Angelotti e Maria Bamonte ; Teatro Studio Heleny Guariba : Dulce Muniz e Roberto Sullivan

Sinopse

Internado em um manicômio, Lima Barreto revisita sua trajetória como jovem escritor enquanto escreve Triste Fim de Policarpo Quaresma. Entre delírios e lembranças, ele dialoga com seus personagens e enfrenta os fantasmas de uma sociedade que o marginalizou. Texto de Luís Alberto de Abreu, direção de Paulo Fabiano, realização do grupo Teatro-X.

Serviço

Lima Barreto, Ao Terceiro Dia

Classificação: 16 anos

Duração: 120 minutos

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

DATAS: 05, 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro de 2025

SESSÃO EXTRA: 11 de setembro de 2025 - quinta às 20:30h

HORÁRIOS: Sexta a sábado às 20:30h e domingo às 19h

TEATRO CACILDA BECKER

DATAS: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 de setembro de 2025

HORÁRIOS: quinta a sábado às 20:30h e domingo às 19h

VALOR DO INGRESSO: Gratuito - Presencial

Reservas online através do Sympla