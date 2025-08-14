Us Agroboy se apresentam pela primeira vez na Festa do Peão de Barretos Jota Lennon e Gabriel Vittor fazem show no Palco Amanhecer e no Camping no dia 22 de agosto Cartão de Visita|Do R7 14/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h18 ) twitter

Jota Lennon e Gabriel Vittor fazem show no Palco Amanhecer e no Camping no dia 22 de agosto

A 70ª edição da Festa do Peão de Barretos receberá, pela primeira vez, Us Agroboy no palco Amanhecer, no dia 22 de agosto. Jota Lennon e Gabriel Vittor o show em não é apenas uma estreia, é um encontro com a história, com o sonho e com a trajetória que os trouxe até aqui.

Para Jota Lennon, Barretos é mais do que um evento, é parte de sua identidade. Ele pisou na arena ainda criança e, aos quatro anos, tornou-se o locutor mais jovem a narrar no rodeio. Cresceu respirando a festa, acompanhando sempre seu pai, absorvendo cada detalhe do universo sertanejo. As vozes potentes ecoando na arena, os peões, as noites no camping, o público vibrando a cada montaria, tudo isso moldou sua relação com a tradição e com a música.

Em 1999, Jota participou da inauguração do Rancho do Peãozinho, em Barretos, um espaço que celebra a cultura e o folclore sertanejo em uma área de 30 mil metros quadrados. Desde então, sua trajetória tem sido guiada por essa essência. Ele se abastece com a força que vem do interior e representa aqueles que carregam no peito o orgulho de suas raízes.

"Comecei a narrar rodeios aos 4 anos e foi nessa época que conheci o Cuiabano. Já dividimos muitas narrações juntos, e ele faz parte da minha história. Narrei diversas montarias em Barretos e sempre sonhei em voltar lá, agora ao lado do meu parceiro Indião e de toda a equipe do Us Agroboy. Estamos lançando essa música como forma de celebrar o amor que temos por Barretos, pela música e pelo rodeio. A roça venceu!", descreve Jota Lennon.

Gabriel nasceu e cresceu em Goiânia, em uma família muito humilde, onde a música sempre esteve presente. Seu avô, grande incentivador de sua carreira, foi quem lhe ensinou a tocar viola caipira e mostrou desde cedo a importância de Barretos, a verdadeira meca do sertanejo. Sua mãe fazia dupla com sua tia, e a trajetória de Tião Carreiro foi uma grande inspiração para que Gabriel seguisse seu próprio caminho na música. Desde os nove anos, canta, compõe e toca viola caipira, desenvolvendo sua identidade artística.

Aos 16, decidiu que a música seria seu futuro. Durante anos, tentou ir a Barretos, mas nunca conseguia. O sonho de conhecer a Festa do Peão parecia distante, até que, em 2023, finalmente conseguiu estar lá como espectador. Agora, ele retorna de um jeito diferente: como atração musical. Para ele, estar em Barretos é mais do que uma conquista, é a confirmação de que sua história na música tem um destino certo.

Barretos Bão

Para celebrar esse momento, Us Agroboy lançam “Barretos Bão”, uma single que um reencontro com a história, a realização de um sonho e uma declaração de amor ao universo do rodeio. A nova faixa do Us Agroboy chega às plataformas digitais em parceria com Cuiabano Lima, um dos maiores locutores do Brasil, e dá o tom da estreia da dupla na Festa do Peão de Barretos.

O videoclipe da faixa está disponível no YouTube: Assista agora.

Com refrão vibrante, batidas marcantes e a autenticidade do estilo que consagrou o Us Agroboy, “Barretos Bão” foi criada especialmente para o momento. O videoclipe, gravado na própria cidade de Barretos, reforça a conexão dos artistas com a capital nacional do rodeio e traduz a atmosfera de celebração que envolve a festa.

Gabriel Vittor reforça a intenção de ver o single ecoando nas arenas, nos carros de som, nos paredões. "A gente estava muito ansioso por esse lançamento. Fizemos essa música com o coração e queremos ver ela tocando nos rodeios, nos paredões, nos carros de som, em todo lugar onde a galera vibra com o agro e com o rodeio. ‘Barretos Bão’ é pra isso mesmo: pra embalar quem ama essa cultura",

Com números impressionantes, Us Agroboy ultrapassa 700 milhões de visualizações no YouTube e possuem mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming. Nas redes sociais, acumulam 2 milhões de seguidores, comprovando seu sucesso e crescente popularidade no cenário musical. Em apenas 3 anos, a dupla já emplacou músicas no top 50 do Spotify, gravou mais de 50 feats e tem um contrato com a Warner Music, a terceira maior gravadora do mundo e são apadrinhados por Fernando e Sorocaba.

A estreia de Us Agroboy no palco Amanhecer promete um show autêntico e pulsante, carregado de emoção e conexão com o público. Mais do que um show, essa apresentação simboliza um ciclo que se fecha e outro que se abre, reafirmando que Barretos é muito mais do que um festa, é a concretização de sonhos. Us Agroboy, no dia 22, também se apresentam a tarde no Camping da Festa do Peão de Barretos.

“Barretos é mais do que uma festa. É o lugar onde sonhos se concretizam. E o nosso está se realizando agora”, concluí Gabriel.