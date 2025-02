‘Ainda Estou Aqui’ custou R$ 8 milhões e disputa com filme de R$ 1,4 bilhão de orçamento Entre as películas que concorrem ao prêmio o menor orçamento é de R$ 60 milhões quase oito vezes maior que o brasileiro Cinema|Do R7 23/01/2025 - 14h15 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h37 ) twitter

Nesta quinta-feira (23), foi realizada a aguardada cerimônia de anúncio dos indicados ao Oscar 2025, que precisou ser adiada devido aos incêndios na Califórnia. E o Brasil marcou presença com destaque: o filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, foi indicado a três categorias – Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

A produção brasileira, com orçamento de R$ 8 milhões e arrecadação superior a R$ 72 milhões, disputa com gigantes internacionais e relembra o sucesso de Central do Brasil (1999), também dirigido por Walter Salles, que conquistou duas indicações: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, com Fernanda Montenegro.

Dirigido por Walter Salles, o drama conta a história de uma mulher em busca de reconciliação familiar após anos de afastamento. Além de Fernanda Torres, o elenco conta com grandes nomes do cinema nacional. Com uma abordagem intimista e emocional, o filme foi aclamado por sua sensibilidade e impacto cultural.

Direção: Sean Baker

Elenco: Mikey Madison, Mark Eidelshtein

Sinopse: A trama segue Anora, uma jovem prostituta do Brooklyn que tem sua vida transformada ao conhecer Ivan, filho de um oligarca russo. Com um olhar crítico e sensível sobre as condições humanas e sociais, o filme conquistou público e crítica.

Orçamento: US$ 6 milhões (R$ 36 milhões)

Bilheteria: US$ 29,1 milhões (R$ 174 milhões)

Direção: Brady Corbet

Elenco: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce

Sinopse: Ambientado em 1947, o filme acompanha o arquiteto László Toth e sua esposa Erzsébet em busca do sonho americano. Contratado para construir um grandioso monumento modernista, ele enfrenta desafios que moldam sua vida e carreira ao longo de três décadas.

Orçamento: US$ 10 milhões (R$ 60 milhões)

Direção: James Mangold

Elenco: Timothée Chalamet, Elle Fanning

Sinopse: A cinebiografia de Bob Dylan retrata sua trajetória desde o início na cena folk de Nova York até sua transformação no ícone do rock and roll. O filme explora momentos marcantes, como sua polêmica performance elétrica no Festival de Newport em 1965.

Orçamento: Entre US$ 60 e 70 milhões (R$ 360-420 milhões)

Direção: Edward Berger

Elenco: Ralph Fiennes, Stanley Tucci

Sinopse: Após a morte do Papa, os cardeais mais influentes do mundo se reúnem no Vaticano para escolher seu sucessor. Em meio a conspirações e segredos, o Cardeal Lawrence se vê no centro de uma trama que pode abalar a Igreja Católica.

Orçamento: US$ 20 milhões (R$ 120 milhões)

Bilheteria: US$ 34 milhões (R$ 204 milhões)

Direção: Denis Villeneuve

Elenco: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh

Sinopse: Paul Atreides busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família e enfrenta uma escolha entre o amor e o destino do universo. A sequência aprofunda a jornada espiritual e política do protagonista.

Orçamento: US$ 190 milhões (R$ 1,4 bilhão)

Direção: Jacques Audiard

Elenco: Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón

Sinopse: A advogada Rita (Saldana) ajuda o chefe de um cartel, Juan Del Monte, a abandonar sua posição e assumir sua verdadeira identidade como Emilia Pérez. O musical combina humor, drama e inovação narrativa para abordar questões de identidade e autenticidade.

Orçamento: US$ 21 milhões (R$ 124 milhões)

Direção: RaMell Ross

Elenco: Kelvin Harrison Jr., Ashton Sanders

Sinopse: Baseado no livro vencedor do Pulitzer, o filme retrata a amizade de dois adolescentes afro-americanos enviados a um reformatório brutal durante o regime de segregação racial nos Estados Unidos.

Orçamento: US$ 23 milhões (R$ 138 milhões)

Direção: Coralie Fargeat

Elenco: Demi Moore, Margaret Qualley

Sinopse: Após ser demitida de seu programa fitness, Elisabeth (Moore) experimenta uma droga que cria uma versão mais jovem de si mesma (Qualley). Dividindo o tempo entre suas duas versões, ela enfrenta desafios envolvendo fama e identidade.

Orçamento: US$ 17,5 milhões (R$ 105 milhões)

Direção: Jon M. Chu

Elenco: Cynthia Erivo, Ariana Grande

Sinopse: O prelúdio de O Mágico de Oz conta a história de Elphaba, uma jovem incompreendida por sua pele verde, e Glinda, uma garota popular e ambiciosa. A inesperada amizade entre elas é colocada à prova por diferenças e escolhas pessoais.

Orçamento: US$ 145 milhões (R$ 870 milhões)