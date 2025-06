Brad Pitt x Tom Cruise? Veja planos de diretor para sequência de ‘F1’ Durante a estreia do novo filme, Pitt e Cruise posaram juntos, o que reacendeu rumores de uma parceria nas telas Cinema|Do R7 29/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h00 ) twitter

Brad Pitt e Tom Cruise Divulgação/Warner Bros

Brad Pitt e Tom Cruise podem voltar a contracenar mais de 30 anos após dividirem os holofotes em “Entrevista com o Vampiro”. A ideia partiu do diretor Joseph Kosinski, responsável por “F1”, novo drama de corrida estrelado por Pitt. Em entrevista à GQ Magazine UK, ele revelou que pretende transformar a sequência do filme em um possível crossover com “Dias de Trovão”, longa de 1990 protagonizado por Cruise.

Kosinski afirmou que gostaria de explorar uma conexão entre os personagens Cole Trickle, vivido por Cruise, e Sonny Hayes, papel de Pitt. A proposta seria que os dois tenham tido um passado em comum, talvez como rivais de kart, em referência a rumores de uma corrida entre os dois atores durante as filmagens de ‘Entrevista com o Vampiro’.

“Seria incrível descobrir que o Cole Trickle e o Sonny Hayes têm um passado em comum”, disse Kosinski. “Talvez tenham sido rivais… Ou até protagonizado alguma corrida lendária de kart, como aquela que dizem que aconteceu durante as filmagens de ‘Entrevista com o Vampiro‘. Quem não pagaria pra ver esses dois se enfrentando de novo nas pistas?”.

Durante a estreia de “F1” em Londres, Pitt e Cruise posaram juntos, o que reacendeu rumores de uma parceria nas telas. Questionado sobre a possibilidade de atuarem juntos novamente, Pitt brincou dizendo que não pretende fazer acrobacias como as de Cruise em “Missão Impossível”.

“Só não vou pendurar meu traseiro fora de um avião, tá?”, disse Pitt.

Essa não foi a primeira vez que Kosinski tentou unir os dois atores em um filme. O diretor revelou que havia planejado uma versão de "Ford vs Ferrari" com Pitt e Cruise, mas o projeto foi descartado pelo estúdio devido ao alto orçamento. A produção acabou nas mãos de James Mangold, com Christian Bale e Matt Damon nos papéis principais.

“Cheguei perto”, relembra o diretor. “Mas no fim, tudo deu certo. Fiz ‘F1′. Mas qualquer coisa é possível.”

Atualmente, Kosinski trabalha na continuação de “Top Gun: Maverick”, também estrelado por Cruise. O ator, por sua vez, confirmou que desenvolve uma sequência oficial de “Dias de Trovão”, o que aumentaria as chances de um encontro nas pistas com o personagem de Pitt em “F1”.

