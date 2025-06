Mais que amigos! Tom Cruise e Brad Pitt se reencontram e dão fim à rixa de 34 anos

Tom Cruise e Brad Pitt se reencontraram e deram fim a uma rixa de 34 anos. Os galãs se abraçaram e apareceram sorridentes em evento em Londres, na Inglaterra. Durante as filmagens de um filme dos anos 1990, houve boatos de um conflito por causa das personalidades diferentes dos atores. Recentemente, Pitt ainda ressaltou que tem vontade de voltar a trabalhar com Cruise. Confira!



