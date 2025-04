Comilança de Bud Spencer em set de filmagem vira negócio para sua família Marca criada pelos herdeiros do ator aposta em feijão enlatado com a receita desenvolvida durante a produção cinematográfica Cinema|Do R7 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 ) twitter

Receita leva feijão borlotti piemontês, polpa de tomate, cebola, bacon defumado e especiarias Divulgação/Bud Power

O prato de feijão servido em cenas clássicas de filmes estrelados por Bud Spencer e Terence Hill, sempre acompanhado de brigas e tapas cômicos, virou produto de supermercado. Desde maio de 2024, o “Fagioli alla Bud Spencer” passou a ocupar espaço nas gôndolas italianas, com rótulo que estampa o rosto do ator.

A receita inspirada nas filmagens se tornou o principal item da empresa criada em 2022 pelos herdeiros de Carlo Pedersoli, nome de nascimento de Bud Spencer.

De acordo com Giuseppe Pedersoli, filho de Bud Spencer, a receita do feijão surgiu durante as gravações, quando o ator passou a preparar o prato de forma mais próxima do próprio gosto, após repetir a mesma cena por diversas vezes.

“Meu pai tinha uma queda pela culinária. Nos filmes, ele e Terence Hill tinham que comer panelas de feijão que a produção passava de mão em mão. Às vezes, a mesma cena se repetia de 10 a 15 vezes. Em um certo ponto, ele decidiu fazer o feijão do jeito que gostava, e foi assim que nasceu a receita original”, diz Pedersoli.

A receita leva feijão borlotti piemontês, polpa de tomate, cebola, bacon defumado e especiarias. A versão comercial segue essa fórmula.

Quem foi Bud Spencer?

Bud Spencer teve carreira marcada por múltiplas atividades. Participou das Olimpíadas como nadador, atuou em 18 filmes com Terence Hill, obteve licença como piloto de avião e helicóptero, fundou uma companhia aérea e ingressou na política italiana. Morreu em 2016, aos 86 anos.

A marca criada pelos familiares procura “transformar a memória do ator em uma linha de produtos com valor comercial e apelo afetivo”, segundo o site da companhia. Carlo Eduardo Pedersoli, neto do ator e sócio da empresa, afirma que buscou unir o gosto pela comida herdado do avô com a preocupação com hábitos saudáveis adquirida por meio do esporte.

O objetivo inicial da companhia envolvia o desenvolvimento de alimentos orgânicos e *snacks* com ingredientes alternativos. No entanto, o feijão enlatado ganhou tração no mercado e atualmente responde por 70% das vendas da companhia.

Além do feijão, a empresa vai lançar uma cerveja com a marca Bud Spencer ainda neste ano. Após o verão europeu, será a vez da “Pizzone di Bud Spencer”, pizza que faz referência ao gesto típico dos personagens do ator nos filmes — o tapa na cara.

Giuseppe Pedersoli, filho do ator, divide a administração da Bud Power com os netos Alessandro, Carlo Eduardo e Nicolò Denaro.

