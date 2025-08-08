Como a bomba de Hiroshima inspirou um dos filmes mais icônicos do mundo Explosão em Hiroshima aconteceu às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, matando 80 mil pessoas instantaneamente Cinema|Do R7 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA James Cameron revelou que a explosão em Hiroshima inspirou a franquia "O Exterminador do Futuro".

A imagem de um carrinho queimado em um documentário sobre Hiroshima marcou o diretor e se tornou central na obra.

Cameron está produzindo um novo filme sobre Hiroshima, baseado em "Fantasmas de Hiroshima", com foco no impacto humano dos ataques.

A explosão em Hiroshima ocorreu em 6 de agosto de 1945, matando aproximadamente 80 mil pessoas instantaneamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Declarações do diretor foram dadas no momento em que ele prepara um novo filme sobre os ataques a Hiroshima Reprodução/X

James Cameron revelou que a explosão atômica em Hiroshima, ocorrida em 1945, foi a principal inspiração para criar o universo apocalíptico da franquia “O Exterminador do Futuro”. Em entrevista recente, o diretor contou que teve essa ideia ao assistir a um documentário sobre o ataque nuclear quando ainda era estudante universitário.

A imagem de um carrinho queimado em meio a uma pilha de crânios, exibida no documentário, marcou Cameron. Segundo ele, a cena se transformou em um símbolo visual central de “O Exterminador do Futuro”, lançado em 1984. No longa, um ciborgue assassino é enviado do futuro para eliminar Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. O robô vem de um mundo devastado por um holocausto nuclear causado pela inteligência artificial Skynet.

Cameron afirmou que os efeitos das armas nucleares aparecem com ainda mais força no segundo filme da franquia. Em “O Exterminador do Futuro 2”, o mesmo robô, agora reprogramado, volta ao passado para proteger João Connor, filho de Sarah e futuro líder da resistência humana.

As declarações do diretor foram dadas no momento em que ele prepara um novo filme sobre os ataques a Hiroshima. A produção será baseada no livro Fantasmas de Hiroshima, que reúne cerca de duzentas entrevistas com sobreviventes das explosões nucleares no Japão. Cameron disse que pretende retratar os eventos com o máximo de realismo possível.

‌



O diretor comparou o projeto ao trabalho de Steven Spielberg em “O Resgate do Soldado Ryan”. Disse que não vai suavizar a narrativa nem seguir restrições de estúdios. A intenção é mostrar o impacto humano e estrutural dos ataques com a mesma intensidade das cenas do Dia D mostradas por Spielberg.

O novo filme promete abordar de forma direta o horror vivido pelas vítimas das bombas, algo que o filme “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, mostrou. Lançado em 2023, o longa sobre o pai da bomba atômica evitou representar o uso da tecnologia contra a população japonesa.

‌



A explosão em Hiroshima aconteceu às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945. Cerca de 80 mil pessoas morreram instantaneamente. Outras dezenas de milhares morreram nos dias seguintes. O segundo ataque, em Nagasaki, veio três dias depois e matou ao menos 50 mil pessoas.

A franquia “O Exterminador do Futuro” ganhou várias continuações, mas os dois primeiros filmes são os mais aclamados. O segundo longa venceu quatro Oscars e foi elogiado pela crítica como um marco de efeitos visuais e direção. Cameron, no entanto, volta agora ao ponto de origem de sua imaginação cinematográfica. Desta vez, com o objetivo de mostrar o que aconteceu de fato em Hiroshima.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp