Como Mikey Madison quebrou uma regra de ouro de Hollywood após vencer o Oscar Atriz chamou atenção do público após decisões profissionais inesperadas e ausência nas redes sociais Cinema|Do R7 21/08/2025 - 22h15 (Atualizado em 21/08/2025 - 22h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mikey Madison, vencedora do Oscar de Melhor Atriz, adota uma postura discreta e se distanciou das festas e redes sociais.

A atriz, reconhecida por suas decisões profissionais inusitadas, recusou um papel na franquia Star Wars.

Em entrevista, ela expressou a tensão entre sua natureza introvertida e as expectativas da indústria cinematográfica.

Apesar de seu sucesso, Mikey mantém um perfil baixo e evita a visibilidade constante tradicionalmente exigida em Hollywood. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mikey começou a carreira no cinema independente em 2015 Reprodução/X

Mikey Madison não seguiu o roteiro que Hollywood costuma esperar de uma vencedora do Oscar. Aos 26 anos, a atriz de “Anora” se tornou a nona mais jovem a conquistar a estatueta de Melhor Atriz, mas desde então tem evitado festas, rejeitado o uso de redes sociais e mantido um perfil distante do circuito que tradicionalmente acompanha uma estrela em ascensão.

Em entrevista à Vogue Itália, Mikey explicou a tensão entre sua natureza reservada e as pressões da indústria. “Sou extremamente introvertida, mas também tenho um grande desejo por aventura. É um conflito que sempre senti, mas que piorou ultimamente”, disse.

A atriz contou ainda que sente necessidade de isolamento após a vitória. “Sinto que tudo ao meu redor mudou, e acho que isso está aumentando minha necessidade de me isolar. É como se eu agora tivesse consciência de como sou percebida. Não estou nas redes sociais, nunca me arrependo de perder uma festa ou um jantar, mas parece que a sociedade está me forçando a me perguntar: será que devo fazer isso demais para ser feliz? Para ser justa?”.

O estilo discreto contrasta com a regra não escrita de Hollywood que exige presença constante em eventos, red carpets e plataformas digitais. Mesmo após o Oscar, Mikey participou apenas de compromissos pontuais, como a apresentação de um episódio do Saturday Night Live em março, quando Morgan Wallen foi o convidado musical, além de algumas aparições em eventos da Tiffany’s.

‌



A atriz também chamou atenção por decisões profissionais inesperadas. Segundo a Variety, ela recusou um papel em um próximo filme da franquia Star Wars. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, justificou que só aceita projetos quando sente uma forte conexão. “É tudo uma questão de seguir um sentimento, porque é um trabalho emocional, e acho que preciso realmente sentir essa atração por algo, essa atração muito forte, tipo: preciso mesmo fazer isso”, afirmou.

Mikey começou a carreira no cinema independente, em 2015, com “Liza Liza, The Skies Are Grey”. Depois, ganhou visibilidade como Max na série “Better Things”, do FX, e em papéis em “Era Uma Vez em... Hollywood”, “Pânico” (2022) e “All Souls” (2023). Recentemente interpretou Judith Weinstein na minissérie “Lady in the Lake”, da Apple TV Plus.

‌



Criada em Los Angeles, em um ambiente distante dos holofotes, a atriz lembra que seu interesse pela atuação surpreendeu a família. “Minha mãe me levou a mais de cem audições, me ajudando a memorizar minhas falas”, contou à Vogue Itália.

Na infância, Mikey era tímida e encontrava refúgio em animais. “Eu era incrivelmente tímida na época, tanto que não falava com ninguém além de animais. Mas tudo em que eu conseguia pensar era em atuar. Ela disse: ok, essa é uma confissão muito intensa da sua parte, vamos tentar. E eu tentei.”

‌



Após sua vitória no Oscar, superando Demi Moore, considerada favorita por muitos, Mikey fez questão de parabenizar a veterana. “Mandei mensagem para a Demi, que eu adoro. Ela é uma das mulheres mais doces e gentis que já conheci, e sou muito grata por ter podido conhecê-la e testemunhar seu brilhantismo e talento pessoalmente”, disse ao THR.

Ao optar pelo silêncio nas redes, evitar festas e recusar papéis, Mikey Madison quebra uma das regras de ouro da indústria: a de que a visibilidade constante é tão importante quanto a própria atuação.

Perguntas e Respostas Quem é Mikey Madison e qual foi sua conquista recente? Mikey Madison é uma atriz de 26 anos que venceu o Oscar de Melhor Atriz por seu papel em "Anora", tornando-se a nona mais jovem a conquistar a estatueta. Como Mikey Madison se comportou após vencer o Oscar? Após vencer o Oscar, Mikey evitou festas, rejeitou o uso de redes sociais e manteve um perfil distante do circuito tradicional de celebridades. O que Mikey Madison disse sobre sua natureza reservada? Em entrevista à Vogue Itália, Mikey expressou a tensão entre sua natureza introvertida e as pressões da indústria, afirmando que sente um conflito entre seu desejo por aventura e sua introversão. Como Mikey se sente em relação à sua vitória e à fama? Ela mencionou que a vitória aumentou sua necessidade de isolamento, refletindo sobre como se sente percebida e questionando se deveria se expor mais para ser feliz. Quais foram as decisões profissionais inesperadas de Mikey Madison? Mikey chamou atenção ao recusar um papel em um próximo filme da franquia Star Wars, justificando que aceita projetos apenas quando sente uma forte conexão emocional com eles. Qual foi o início da carreira de Mikey Madison? Mikey começou sua carreira no cinema independente em 2015 e ganhou visibilidade na série "Better Things", além de atuar em filmes como "Era Uma Vez em... Hollywood" e "Pânico". Como foi a infância de Mikey Madison? Criada em Los Angeles, Mikey era tímida e encontrava refúgio em animais. Sua mãe a levou a mais de cem audições, ajudando-a a memorizar suas falas. O que Mikey fez após vencer o Oscar em relação a Demi Moore? Após sua vitória, Mikey parabenizou Demi Moore, expressando sua admiração e gratidão por ter conhecido a veterana. Como Mikey Madison quebra as regras de Hollywood? Ao optar pelo silêncio nas redes sociais, evitar festas e recusar papéis, Mikey quebra a regra de que a visibilidade constante é tão importante quanto a atuação em si.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp