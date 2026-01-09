Diretor brasileiro Adolpho Veloso comemora vitória no Critics Choice Awards: ‘A ficha ainda não caiu’ Reconhecimento reforça a importância da fotografia no longa e aumenta expectativas para o Oscar, que terá seus indicados divulgados no dia 22 de janeiro

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Adolpho Veloso venceu o Critics Choice Awards na categoria Melhor Fotografia pelo filme "Sonhos de Trem".

A premiação é um indicativo importante para o Oscar, que anunciará os indicados em 22 de janeiro.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O cineasta brasileiro Adolpho Veloso venceu o Critics Choice Awards na categoria Melhor Fotografia por seu trabalho no filme Sonhos de Trem, no último domingo (4). A premiação é um importante termômetro para o Oscar, cuja lista oficial de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

Em entrevista ao News das 10, Veloso destacou que a vitória o pegou de surpresa e que, devido à complexidade no processo de criação do filme, existe uma dificuldade na criação de expectativas sobre o reconhecimento.

Diretor venceu o Critics Choice Awards na categoria Melhor Fotografia Reprodução/Record News

“A ficha não caiu ainda não, é difícil acreditar, é tão surpreendente quando você não está esperando uma coisa dessas. Fazer um filme é tão difícil, tem tanta coisa que acontece entre fazer o filme e ele ser lançado, que é difícil criar expectativas desse jeito”, afirma o cineasta.

O filme conta a história do lenhador Robert Grainier, interpretado pelo ator Joel Edgerton, que enfrenta o amor e a perda em meio às transformações tecnológicas nos Estados Unidos do início do século 20. Sobre a narrativa, o diretor destaca que encontrou familiaridade com a história, o que tornou o processo fotográfico mais fácil.

“Fazer um filme que você acredita, que você se identifica com o personagem, com a história, é muito mais fácil”, destaca o cineasta.

