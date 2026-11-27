“Doutor Destino” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (27) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Gamer Point

“Doutor Destino” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (27). O filme “Vingadores: Doutor Destino”, novo longa-metragem do Universo Cinematográfico Marvel dirigido pelos Irmãos Russo, já ultrapassou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos na pré-venda no Brasil, antes mesmo da estreia nos cinemas, marcada para 17 de dezembro. O resultado aponta para uma possível abertura recorde nas bilheterias do país.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h04 desta sexta-feira (27). Confira: