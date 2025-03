Especialista forense sugere acidente como causa das mortes de Gene Hackman e esposa Investigadores suspeitam que Arakawa pode ter falecido enquanto tentava socorrer o marido Cinema|Do R7 02/03/2025 - 15h29 (Atualizado em 02/03/2025 - 15h29 ) twitter

Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na mansão do casal em Santa Fé, Novo México, em circunstâncias consideradas suspeitas. A investigação policial aponta para a possibilidade de um trágico acidente, afirmou o patologista forense Dr. Michael Baden em entrevista ao jornal New York Post.

As autoridades iniciaram uma investigação criminal na quarta-feira (26), após encontrarem o ator de 95 anos, a esposa de 65 anos e um dos cães do casal mortos dentro da casa. De acordo com o Departamento do Xerife de Santa Fé, não havia sinais aparentes de crime nem ferimentos visíveis nos corpos do casal. Exames preliminares indicaram que Hackman testou negativo para monóxido de carbono e teria morrido cerca de nove dias antes de ser encontrado.

O xerife Adan Mendoza afirmou que o marcapasso de Hackman pode oferecer pistas sobre a causa da morte. O dispositivo registrou a última marcação em 17 de fevereiro, sugerindo uma possível parada cardíaca. “Esse evento teria sido uma parada cardíaca causada por uma frequência de pulso anormal”, explicou Baden. “A autópsia mostrou que ele não tinha ferimentos e não havia monóxido de carbono. Ele tinha uma doença cardíaca grave, o que poderia ter levado à morte súbita”, detalhou o especialista ao jornal americano.

Os investigadores suspeitam que Arakawa pode ter falecido enquanto tentava socorrer o marido. Ela foi encontrada caída no banheiro, ao lado de um frasco de remédios aberto e de um aquecedor. Segundo Baden, a agitação pode ter provocado a queda, possivelmente causando um traumatismo craniano ou um evento cardíaco fatal. “Ela pode ter batido a cabeça e sofrido um ferimento interno ou ter tido um ataque cardíaco devido ao estresse”, afirmou o médico forense.

O cão morto foi encontrado dentro de um armário no banheiro, enquanto outros dois cães sobreviveram. Os investigadores acreditam que o animal tenha morrido de desidratação após ficar dias sem acesso a água e comida.

A ausência de uma chamada de emergência reforça a hipótese de um acidente. “Se sua esposa estava tentando ajudá-lo e caiu, isso explicaria por que ninguém ligou para o 911”, destacou Baden.

O xerife Mendoza ressaltou que exames toxicológicos foram solicitados para esclarecer as causas das mortes. Os resultados podem levar até três meses para serem divulgados. “Estamos bastante confiantes de que não há crime envolvido, mas a investigação permanece em aberto”, declarou. “A autópsia será fundamental para confirmar os detalhes.”

Hackman, vencedor do Oscar, vivia em Santa Fé desde os anos 1980. Ele e Arakawa, pianista clássica, levavam uma vida privada e reservada. O casal foi foi visto pela última vez em 28 de março de 2024. Já a última aparição pública em eventos ocorreu no Globo de Ouro de 2003, quando o ator recebeu o Prêmio Cecil B. DeMille.