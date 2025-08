Filmagens de ‘Homem-Aranha 4′ transformam Glasgow em Nova York; veja imagens Novo filme da franquia tem estreia prevista para 30 de julho de 2026 nos cinemas americanos Cinema|Do R7 06/08/2025 - 16h07 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h07 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Filmagens de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" começaram em Glasgow em 1º de agosto.

Localizações incluem a George Square, com tanques militares e viaturas da polícia para ambientar Nova York.

Elenco conta com Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, entre outros, e apresenta um novo uniforme colorido do herói.

Filmagens foram interrompidas devido à Tempestade Floris, mas devem ser retomadas em breve. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cenas estão sendo rodadas em pontos centrais de Glasgow Reprodução/X/snaapbackk

As gravações de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” começaram oficialmente em 1º de agosto e vêm chamando a atenção nas ruas de Glasgow, na Escócia. Para representar a cidade de Nova York, tanques militares, viaturas da polícia e fachadas com placas em inglês americano foram usados na ambientação. O novo filme do herói no Universo Cinematográfico da Marvel traz Tom Holland de volta ao papel de Peter Parker.

As cenas estão sendo rodadas em pontos centrais da cidade, como a George Square e outras ruas do centro. Moradores registraram a movimentação intensa da equipe de produção, que inclui gravações com acrobacias e perseguições, retomando o estilo visto em “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”.

Wait what, SpiderMan is real & he lives in Glasgow, Scotland? pic.twitter.com/JukHEhwXsJ — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 5, 2025

O elenco do filme conta com o retorno de Zendaya no papel de MJ, além de Jacob Batalon como Ned. Entre os novos nomes estão Jon Bernthal, interpretando o Justiceiro, e Charlie Cox, como o Demolidor. Sadie Sink também foi confirmada, mas seu papel ainda não foi revelado. Mark Ruffalo integra o elenco como Hulk.

A produção, que faz parte da Fase Seis do MCU e será lançada entre os filmes do “Quarteto Fantástico” e “Vingadores”, apresentou nas gravações o novo uniforme do herói, com visual mais colorido. Imagens já circulam nas redes sociais e mostram o personagem em ação no cenário montado na cidade escocesa.

Tom Holland on the set of 'SPIDER-MAN’ filming in Glasgow 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



📹 TheJamOfSteel pic.twitter.com/DINQGiqcWv — Jan 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@RosaryMum) August 6, 2025

As filmagens, no entanto, foram temporariamente interrompidas na segunda-feira (4) por conta da Tempestade Floris, que causou ventos fortes e chuva intensa na região de Glasgow. Ainda não há uma nova data para retomada, mas a expectativa é que o atraso dure apenas alguns dias.

Most EPIC Action-Packed Day Yet on Glasgow Set! 🕷 💥



📺 Watch my FULL Video here ➡️ https://t.co/JgufQYn8Bz#SpiderManBrandNewDay pic.twitter.com/RjGzr1Mfap — Scottish Journeys (@scotjourneys) August 6, 2025

“Homem-Aranha: Um Novo Dia” tem estreia prevista para 30 de julho de 2026 nos cinemas americanos.

SPIDERMAN FILMING IN GLASGOWW



SCOTLAAAANDDDDD FORRRREEEVVVVERRRRRRRRR pic.twitter.com/IlXa6yEfJ4 — han loves josh (@snaapbackk) August 3, 2025

