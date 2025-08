Novo uniforme e velho vilão: o que sabemos sobre o próximo filme do Homem-Aranha Filmagens de Homem-Aranha: Um Novo Dia começaram no final de semana na Europa Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 ) twitter

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' chega aos cinemas em 30 de julho de 2026 Reprodução/X/@Sony

Falta menos de um ano para a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia, o quarto filme do Cabeça-de-Teia no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). E nos últimos dias a Sony começou a divulgar algumas informações do longa.

Selecionamos então o que de mais importante já sabemos sobre a nova aventura do Amigão da Vizinhança.

Quando Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia?

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de julho de 2026. O longa, inclusive, é o próximo do MCU. Antes disso, o universo da Marvel vai contar com três séries (Olhos de Wakanda, Marvel Zombies e Wonder Man).

Quem está no elenco?

Tom Holland segue vestindo o uniforme do Homem-Aranha. Zendaya e Jacob Batalon também estão de volta, como MJ e Ned. O filme, entretanto, terá outras figurinhas do MCU, como o Hulk (Mark Rufallo) e o Justiceiro (John Bernthal).

‌



Sadie Sink, a Max de Stranger Things, também está confirmada no elenco, mas ainda não foi revelado qual é a sua personagem. Especula-se que ela seja a Mary Jane ou a Jean Grey. E é bem provável que Charlie Cox apareça como o Demolidor.

E o vilão?

O Escorpião (Michael Mando), que apareceu em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, foi confirmado no novo filme. Mas existe a possibilidade do herói enfrentar uma outra ameaça.

‌



Qual vai ser a história?

Após os acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker tenta se concentrar na faculdade e deixar o lado de herói para trás. Mas quando uma nova ameaça surge, ele quebra sua promessa, veste o traje e se une a um aliado inesperado.

Nos quadrinhos, Um Novo Dia remete ao arco de 2008 escrito pelo roteirista Dan Scott, quando Peter Parker, após uma fase caótica que incluiu até um pacto com o Mephisto, recomeça a vida com a identidade secreta restaurada.

‌



Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, afirmou que o filme terá um tom mais urbano, com o Homem-Aranha enfrentando crimes locais.

Quem é o diretor do filme?

O comando de Homem-Aranha: Um Novo Dia está com Destin Daniel Cretton, que dirigiu Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O roteiro foi escrito por Chris McKenna e Erik Sommers, responsáveis pelos três filmes anteriores do Homem-Aranha no MCU.

Quando sai o trailer?

Ainda não tem uma data para a divulgação do primeiro trailer do filme. Entretanto, um teaser lançado em 1º de agosto revelou o novo traje do Homem-Aranha, com um design mais próximo dos quadrinhos. Ele mantém o azul metálico brilhante, mas com uma aranha maior no peito e teias em alto-relevo.

