'Guerreiras do K-Pop': entenda como a animação virou um sucesso inesperado Trilha sonora empolgante é o destaque do filme que está bombando nos streamings Cinema de Segunda|Lello Lopes 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Guerreiras do K-Pop se tornou a animação mais vista da história da Netflix em 2025.

Produzido pela Sony Pictures Animation, o filme conta a história de um grupo de garotas que protegem a Terra de seres do submundo.

A trilha sonora conta com músicas de renomados artistas de K-pop e conquistou o top 10 do Spotify global.

O sucesso do filme pode levar a indicações em premiações, incluindo o Oscar de Melhor Filme de Animação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

'Guerreiras do K-Pop' é um sucesso inesperado no streaming Divulgação/Netflix

Um filme que chegou sem muito alarde nos streamings se tornou um dos maiores sucessos de 2025. Guerreiras do K-Pop virou a animação mais vista da história da Netflix e emplacou quatro músicas no top 10 do Spotify global.

Produzida pela Sony Pictures Animation, o mesmo estúdio de Homem-Aranha no Aranhaverso, e lançada pela Netflix, a animação conta a história de três garotas que formam o Huntr/x, um grupo de k-pop super popular que serve de fachada para a sua verdadeira missão: proteger as pessoas de seres do submundo.

Prestes a formar uma camada de proteção ao redor da Terra, as meninas são desafiadas pelos Saja Boys, uma boyband formada por cinco desses seres sombrios.

A coreana-canadense Maggie Kang, codiretora do filme ao lado de Chris Appelhans, se inspirou nos grupos de maiores sucessos da Coreia do Sul para criar o Huntr/x e o Saja Boys.

E deu certíssimo. Os grupos ficcionais da animação conquistaram um fanbase gigantesco ao redor do mundo.

Passado em Seul, mas falado em inglês, o filme acerta em cheio os fãs de k-pop, com uma trilha sonora deliciosa composta por nomes como Teddy Park (responsável por hits do BLACKPINK) e Lindgren (produtor ganhador do Grammy que já trabalhou com o BTS), e com interpretações de artistas como TWICE, EJAE e Audrey Nuna.

“Como queríamos que a música fosse realmente incrível, realmente falasse com os fãs de k-pop e se encaixasse legitimamente no espaço do k-pop, sentimos que era importante fazer uma parceria com uma gravadora coreana”, disse Kang em coletiva de imprensa.

As músicas estão bombando nas paradas de sucesso. No Spotify, Golden, a principal canção do longa, é a mais ouvida do momento. Outras três músicas de Guerreiras do K-Pop aparecem no top 10 do streaming. Na Billboard, Golden aparece em segundo lugar. Além disso, o filme virou trend no TikTok.

Lançado em 20 de junho, Guerreiras do K-Pop ganhou tração com o boca a boca dos fãs. O filme está no top 10 da Netflix em todos os mercados onde existe a medição. Só na última semana foram mais de 26 milhões de espectadores, segundo o streaming.

“Tentamos fazer com que o filme parecesse o mais coreano possível. E uma maneira de fazer isso foi adicionar elementos coreanos em cada cena e em cada aspecto do design”, disse Kang.

O sucesso pode impulsionar o filme na temporada de premiações. Guerreiras do K-Pop já é uma aposta a entrar no Oscar na categoria de Melhor Filme de Animação, e ainda pode conseguir uma boquinha em Melhor Canção Original.

