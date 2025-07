Por que o Lanterna Verde usa um cabelo ridículo no novo filme do Superman? Entenda a escolha do cabelo icônico de Guy Gardner interpretado por Nathan Fillion Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

Nathan Fillion defendeu o corte tigelinha para o Lanterna Verde em 'Superman' Divulgação/Warner Bros.

Superman, que chegou aos cinemas na semana passada, está fazendo um baita sucesso na bilheteria. E uma das coisas que tem chamado a atenção do público é o visual do Lanterna Verde. Mas por que o personagem usa aquele cabelo ridículo?

Isso tem tudo a ver com os quadrinhos. O visual do Guy Gardner, o Lanterna Verde interpretado por Nathan Fillion em Superman, vem diretamente dos gibis dos anos 80 e 90.

E esse cabelo é icônico! O corte tigelinha grita a vibe arrogante e excêntrica do Guy Gardner, que é o Lanterna Verde mais marrento que a gente conhece. Com ele, o personagem mostra que não se importa em irritar as outras pessoas.

Guy Gardner e o seu cabelo peculiar nos quadrinhos Reprodução/DC Comics

Nos gibis, Gardner decide usar o corte tigelinha em homenagem ao seu ídolo, o General Glória (uma versão cômica do Capitão América). É inspirado pelo super-herói que o futuro Lanterna consegue sobreviver aos pais abusivos na infância. Assim, ele adota o estilo de cabelo de Ernie, o ajudante do General Glória.

‌



O diretor James Gunn e o ator Nathan Fillion escolheram manter o look de propósito para homenagear os quadrinhos e dar um contraste ao Superman, que é todo certinho e engomadinho.

“Não acho que você pode fazer um Guy Gardner sem o cabelo. Seria um desserviço. Se você vê um cara andando na rua com um corte tigelinha, esse cara claramente não liga para o que você pensa dele. E esse é o Guy Gardner”, disse Fillion em entrevista para a CNN.

‌



