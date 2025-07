Michael Rosenbaum, o Lex Luthor de ‘Smallville’, está em ‘Superman’ e você nem percebeu Ator já tinha trabalhado com o diretor James Gunn na franquia ‘Guardiões da Galáxia’ Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 14/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 02h00 ) twitter

Michael Rosenbaum conquistou uma legião de fãs como o Lex Luthor de 'Smallville' Divulgação

O ator Michael Rosenbaum, que interpretou Lex Luthor na série Smallville: As Aventuras do Superboy, tem uma pequena participação no novo Superman, que estreou nos cinemas na última quinta-feira (10). Mas é bem provável que você nem tenha percebido.

Rosenbaum não aparece em cena, mas dá voz a um dos robôs do exército de Luthor, aqui interpretado magistralmente por Nicholas Hout. O personagem de Rosenbaum é creditado como “Guarda Raptor nº 1″.

“O James [Gunn, diretor do filme] me pediu para fazer algo divertido, então tenho algumas falas para dublar”, disse Rosenbaum em entrevista ao ScreenRant.

Esta não é a primeira vez que Rosenbaum trabalha com Gunn. Ele interpretou Martinex, um dos membros da gangue de Saqueados comandada por Yondu (Michael Rooker), em Guardiões da Galáxia Vol. 2 e Guardiões da Galáxia Vol. 3.

‌



