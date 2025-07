7 coisas importantes que os filmes nos ensinaram a NÃO fazer 🚫 É possível captar no cinema lições para levar para a vida Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 ) twitter

Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, além de engraçado, ensina uma lição valiosa Divulgação

Cinema 📽️não é escola, mas ajuda a gente a aprender muita coisa. De eventos históricos a como se comportar em relacionamentos ❤️, é possível captar nos filmes lições para levar para a vida.

É possível, também, ter exemplos de erros que nunca devem ser cometidos. O Cinema de Segunda traz agora uma lista de 7 coisas muito importantes que os filmes nos ensinaram a NÃO fazer 🚫.

1 - Não escolha o peixe 🐟 no jantar do avião ✈️ 🚫

Quem viu o clássico do besteirol Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu já sabe: nunca peça o peixe no menu do avião. Afinal, os passageiros e tripulantes que escolheram o peixe no filme passaram muito mal. Esse é um trauma que eu sempre fiz questão de evitar.

2 - Não subestime uma criança 🧒🏼🚫

Os ladrões molhados Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), de Esqueceram de Mim, aprenderam de uma maneira muito dolorosa que nunca devem subestimar uma criança, mesmo que ela esteja sozinha em casa no Natal. A pestinha pode ter uma criatividade infinita (e até um pouco sádica) quando o assunto é defender o lar.

3 - Não beba 🍸 o que o esquisitão do seu grupo oferece🚫

Os seus pais devem ter te ensinado a nunca aceitar comida de estranhos (viu, dona Branca de Neve?). Mas também precisavam ter falado sobre o que conhecidos oferecem. Se o seu grupo tiver um esquisitão, como em Se Beber, Não Case, é melhor tomar muito cuidado com o que ele te dá para comer ou beber. O resultado pode ser uma ressaca infinita.

4 - Não esqueça de seguir as instruções 📝para cuidar do pet 🐶🚫

Quase todo mundo gosta de um bichinho, ainda mais se ele for uma bolinha peluda fofinha. Mas se o pet vier com instruções rígidas, não deixe de segui-las. Principalmente se a criatura for esquisita e as instruções parecerem meio aleatórias, como não molhá-lo ou não alimentá-lo depois da meia-noite. Gremlins mostra que muita coisa pode dar errado.

5 - Não abra a porta🚪 para checar um barulho fora de casa🚫

Quem assistiu a pelo menos um filme de terror na vida já sabe: não saia de casa se ouvir um barulho no lado de fora, a não ser que você queira morrer de uma forma bem violenta. O que da raiva é que praticamente nenhum personagem segue essa regra, especialmente em franquias do tipo Sexta-Feira 13.

6 - Não confie em cientistas 👨🏽‍🔬 que mexem com a ordem natural das coisas🚫

Esse é um clichê dos filmes de ficção científica que deveria ser seguido também na vida real. Se um cientista tenta controlar o curso natural das coisas, a gente já sabe que a história não vai acabar bem. O cientista Ian Malcolm (Jeff Goldblum), de Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros, foi cirúrgico ao explicar porque o homem não deve brincar de Deus.

7 - Não participe de nenhum jogo 🎮misterioso 🚫

Para finalizar a nossa lista, fuja quando te chamarem para participar de um jogo misterioso. Jumanji mostra que a brincadeira pode acabar mal, seja no tabuleiro, seja no videogame. Ou pode ser ainda pior, em casos como os mostrados em Jogos Mortais e Escape Room.

E você, o que aprendeu com o cinema a não fazer?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.