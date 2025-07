‘Jurassic World: Recomeço’ brilha na bilheteria após conselho de Spielberg Filme é o maior sucesso de estreia do ano, arrecadando US$ 318 milhões em poucos dias Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Jurassic World: Recomeço' ruge alto nas bilheterias Divulgação

Jurassic World: Recomeço é o filme com a melhor estreia do ano até agora. Nos cinemas desde quinta-feira (3), ele já conseguiu uma bilheteria de US$ 318 milhões ao redor do mundo.

O número expressivo, principalmente em um momento de frequência mais baixa nas salas de cinema, pode ter um dedinho do criador da franquia, o diretor Steven Spielberg.

RESUMINDO Jurassic World: Recomeço é o filme com a melhor estreia do ano, arrecadando US$ 318 milhões.

O diretor Steven Spielberg deu conselhos valiosos para a produção, enfatizando a importância de criar expectativa no público.

O filme conta com um elenco estrelado, incluindo Scarlett Johansson e Mahershala Ali.

A narrativa se passa após os eventos de Jurassic World: Domínio, focando na exploração de DNA de dinossauros raros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em entrevista para o SyFy, o diretor do sétimo filme da saga, Gareth Edwards, contou o conselho que recebeu de Spielberg quando trabalhava na pós-produção de Jurassic World: Recomeço.

“Ele disse: ‘Fazer um filme para o cinema é como ser um chef e preparar uma refeição. A única diferença é que, quando você é um chef de cinema, o público tem que sair com fome. Se eles saírem satisfeitos, você meio que fracassou’”, disse Edwards.

‌



“Foi interessante, porque vai contra os seus instintos. Você está tentando agradar o público e fazê-lo feliz. Mas não se trata disso. Trata-se de criar expectativa e surpresa e, de uma forma estranha, fazê-los sair e querer assistir novamente. Olhando para trás, é óbvio. Mas eu nunca tinha pensado nisso dessa forma”, completou o diretor.

Jurassic World: Recomeço tem Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali no elenco. A história se passa alguns anos após os acontecimentos de Jurassic World: Domínio, quando um grupo de cientistas e exploradores parte para uma expedição para recolher o DNA de espécies raras de dinossauros.

‌



✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.