'Cidade de Deus' é eleito um dos 100 melhores filmes do século pelo The New York Times Dirigido por Fernando Meirelles, longa é o único brasileiro na lista Cinema de Segunda|Lello Lopes 27/06/2025 - 11h28 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h44 )

'Cidade de Deus' faz sucesso com os membros da indústria do cinema Divulgação

Deu no New York Times (quem é mais velho sacou a referência). O prestigiado jornal norte-americano colocou Cidade de Deus como um dos 100 melhores filmes do século 21. É o único brasileiro na lista.

Dirigido por Fernando Meirelles em 2003, Cidade de Deus aparece na 15ª colocação na lista, escolhida por 500 pessoas ligadas a Hollywood, entre atores, diretores, produtores e outros trabalhadores da indústria do cinema.

"Na primeira vez que assisti, senti o calor, senti o suor nas costas, senti a pressão, senti as ruas. São poucos os filmes que te colocam no meio de um ambiente com tanta precisão", disse o ator Chiwetel Ejiofor.

O primeiro filme da lista do NYT é o sul-coreano Parasita, de 2019. Completam o pódio Cidade dos Sonhos, de 2002, e Sangue Negro, de 2007.

Veja quais os melhores filmes do século segundo o NYT

Parasita (2019) - Bong Joon Ho Cidade dos Sonhos (2001) - David Lynch Sangue Negro (2007) - Paul Thomas Anderson Amor à Flor da Pele (2001) - Wong Kar-Wai Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016) - Barry Jenkins Onde os Fracos Não Têm Vez (2007) - Ethan Coen and Joel Coen Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004) - Michel Gondry Corra! (2017) - Jordan Peele A Viagem de Chihiro (2002) - Hayao Miyazaki A Rede Social (2010) - David Fincher Mad Max: Estrada da Fúria (2015) - George Miller Zona de Interesse (2023) - Jonathan Glazer Filhos da Esperança (2006) - Alfonso Cuarón Bastardos Inglórios (2009) - Quentin Tarantino Cidade de Deus (2003) - Fernando Meirelles

