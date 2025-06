‘M3gan 2.0’ entra na onda de ‘Velozes e Furiosos’ e vira franquia de ação absurda Longa, que chegou aos cinemas nesta quinta-feira (26), passou por uma reestruturação no gênero Cine R7|Filipe Pereira*, do R7 27/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Longa acerta ao não se levar a sério, como tentou fazer no antecessor Divulgação/ Universal Pictures

Para a surpresa de zero pessoas depois do sucesso do filme original de 2022, a boneca robô assassina M3gan voltou às telonas. A novidade é a reformulação do estilo do longa. M3gan 2.0 chegou aos cinemas do país nesta quinta-feira (26) passando pela mesma receita de reestruturação que outro título do estúdio Universal experimentou.

Assim como Velozes e Furiosos entrou no mundo da ação e espionagem com cenas improváveis, a boneca embarcou na mesma fórmula, talvez com situações absurdas um pouco mais aceitas por se tratar de um robô, mas que ainda deixam o espectador questionar qual próxima insanidade aparecerá na tela.

Após dois anos desativada, a vilã M3gan (Amie Donald), que toma papel de quase uma mocinha, é ressuscitada com um upgrade para enfrentar uma ameaça global tecnológica. Entre referências ao monopólio das big techs e uma versão satírica que lembra o bilionário Elon Musk, a trama um pouco confusa se desenvolve.

Já no início do filme somos apresentados a Amelia (Ivanna Sakhno), a contraparte do mal (?) da humanoide, cujo objetivo seria buscar sua origem, cruzando o caminho da família apresentada no primeiro filme.

‌



Com a volta do elenco original do seu antecessor e novos personagens, M3gan 2.0 aposta no humor ácido da boneca misturado ao suspense, drama e cenas dignas de Missão Impossível, com porradaria, espionagem e ataques hackers.

Parece que os realizadores do filme quiseram atribuir a cada personagem uma característica de um gênero, atirando para todos os lados, dando a sensação de um crossover com diferentes longas.

‌



A vilã Amelia, por exemplo, parece vir de uma versão de O Exterminador do Futuro. Já a tutora Gemma (Allison Williams) tem trechos de drama parental, o que a faz a personagem mais chata do filme, apesar da redenção nas cenas finais.

Nessa salada de gêneros, que não sabe se é ação, drama ou suspense, o longa aprendeu a não se levar a sério, algo que errou ao tentar empurrar ao público essa roupagem no filme de 2022.

‌



Com a mudança de estilo, o enredo segue um caminho totalmente diferente de seu antecessor, sendo necessário colocar mais elementos em tela, para prender o espectador e, talvez, conquistar um novo público, mas que em alguns momentos peca pelo exagero.

O filme acerta, entretanto, na aposta na sequência de viradas de mesa no decorrer das duas horas de duração. Apesar de algumas serem óbvias, acaba sendo um trunfo para manter a dinâmica da trama sem ficar com longas cenas de luta para preencher tempo.

Outro ponto acertado é não deixar pontos abertos na história, dando um desfecho ao arco desenvolvido possibilitando continuações, mas não de maneira forçada.

Apesar de novos objetivos, M3gan continua com mesma proteção excessiva por Cady Divulgação/ Universal Pictures

Uma coisa que o filme mantém do original é a essência psicopata do brinquedo em proteger Cady (Violet Mcgraw) a todo custo, além da discussão sobre o uso da tecnologia e, principalmente, da inteligência artificial e dos seus potenciais riscos — que gira o plano de fundo da trama.

Um filme que, apesar de perder a roupagem de terror, assusta por causa de um assunto que está cada vez mais presente no dia a dia e, mesmo com várias cenas absurdas em tela, traz uma reflexão importante para quem assiste sobre os limites impostos, ou não, à tecnologia.

Assim, se você gosta da tentativa de terror apresentada no primeiro filme, a produção pode ser uma decepção. Já para os amantes de ação, com enredo que ostenta sequências de combate, tiros e mortes, M3gan 2.0 pode ser interessante e capaz te prender na poltrona.

*Sob supervisão de Lello Lopes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.