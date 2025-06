‘F1: O Filme′ presenteia fãs de automobilismo e de cinema com melhor ação de 2025 Estrelado por Brad Pitt e produzido por Lewis Hamilton, longa estreia nesta quinta-feira (26) Cine R7|Carol Malheiro*, do R7 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

Brad Pitt aparece ao lado dos pilotos de Fórmula 1 em cena de 'F1: O Filme' Divulgação

F1: O Filme reúne a adrenalina e a intensidade do automobilismo com um modelo tradicional do cinema norte-americano para produzir um dos melhores filmes de 2025. O longa, que estreia nesta quinta-feira (26), aposta em excelentes sequências de ação, personagens carismáticos e uma história clichê para garantir uma ótima experiência ao telespectador.

Na trama, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, um piloto veterano que recebe a oportunidade de retornar ao pináculo do automobilismo após 30 anos sem competir na categoria. Tentando superar os traumas do acidente trágico que sofreu na época em que corria ao lado de nomes como Ayrton Senna, Michael Schumacher e Alain Prost, o protagonista desta história terá que encarar uma nova geração de pilotos.

Entre eles, o seu companheiro de equipe, Joshua Pearce (interpretado por Damson Idris), um novato arrogante que se preocupa muito com as impressões da mídia. Além da rivalidade na pista, ambos os personagens precisam lidar com uma dificuldade extra: serem parte da Apex GP, a pior equipe do campeonato, que ainda não pontuou na temporada, a nove corridas do fim.

Em um cenário de problemas internos, rixas, sabotagens e estratégias incomuns, o time da Apex GP passa a ser humanizado pela trama, de forma que se torna impossível não torcer por eles desde o começo do filme. E esse é o grande triunfo do roteiro: criar e desenvolver laços entre os personagens para torná-los palpáveis.

‌



Sequências de ação épicas roubam a cena

Mas a principal virtude deste filme não é o enredo e sim a construção das sequências de corrida. O uso de efeitos práticos pela produção, como em Top Gun: Maverick e Twisters, longas do mesmo diretor, Joseph Kosinski, faz toda a diferença. Gravado em grande parte com câmeras IMAX e otimizado para o formato, o longa é produzido para ser assistido nas salas de cinema.

O som, a fotografia e os efeitos visuais são impecáveis e transmitem toda a emoção de assistir a um Grande Prêmio de Fórmula 1. A trilha sonora, produzida por Hans Zimmer, também é um elemento a parte, que complementa as cenas de ação, o que as torna ainda mais sensacionais.

‌



Além disso, Idris e Pitt aprenderam a dirigir um carro de Fórmula 1 para as gravações, realizadas durante vários GPs de 2024, o que melhora ainda mais a experiência final e a torna realista.

A capacidade de Kosinski e a equipe audiovisual de F1: O Filme em criar uma imersão tanto visual quanto acústica deve lhes render algum destaque nas categorias técnicas da temporada de premiações.

‌



A trama também é repleta de referências à história da Fórmula 1, à mecânica dos carros e ao grid atual, que faz participações especiais no filme, principalmente Lewis Hamilton, produtor do longa. Para os fãs de automobilismo ou até mesmo de filmes como Ford vs Ferrari e Carros, esta produção é um presente.

Lewis Hamilton partilhou conselhos com Damson Idris e Brad Pitt durante as gravações de Fórmula 1 Reprodução/@f1

Mas o enredo não deve ser levado tão a sério. A trama é comum e carregada por muita previsibilidade. Baseada em uma história fictícia, o roteiro disfarça brechas no regulamento da competição para criar os seus pontos de virada e se adequar a proposta.

O roteiro também não se preocupa muito em explicar as regras e as estratégias usadas pelas equipes, o que para quem acompanha a categoria é um detalhe que vai passar despercebido, e não deve alterar a experiência como um todo.

Em geral, F1: O Filme é uma produção pensada e realizada para resgatar a vontade do público em ir ao cinema. Diferentemente de grandes produções recentes, o filme excede às expectativas quanto à qualidade audiovisual e cria uma experiência única e esplêndida aos fãs de automobilismo e, sobretudo, aos amantes da arte cinematográfica.

*Sob supervisão de Lello Lopes

