7 filmes imperdíveis que estreiam no cinema nas próximas semanas Fórmula 1, dinossauros, animação e terror: tem filme para todos os públicos Cinema de Segunda|Lello Lopes 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 )

'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' e 'Superman' estão entre as estreias mais aguardadas do ano Divulgação

Começa o verão nos Estados Unidos. E, com ele, uma nova leva de filmes feitos para atrair um grande público ao cinema. Nas próximas semanas chegam às telonas algumas das estreias mais aguardadas do ano.

O Cinema de Segunda traz agora uma lista de 7 filmes imperdíveis para se ver no cinema até o final de julho.

F1: O Filme - Estreia: 26 de junho

Brad Pitt é Sonny Hayes, um piloto veterano de Fórmula 1 que ganha uma nova chance na categoria para correr ao lado de um novato em uma equipe pequena. Dirigido por Joseph Kosinski, o longa tem cenas gravadas em alguns GPs de verdade. Promete ser um filmaço de ação!

M3GAN 2.0 - Estreia: 26 de junho

Depois do enorme sucesso de M3GAN, em 2022, é claro que a história ganharia uma sequência. Agora, a boneca é reconstruída - e aprimorada - pela cientista Gemma (Allison Williams) para enfrentar uma ameaça ainda maior, Amelia, um robô militar criado com sua tecnlogia.

Jurassic World: Recomeço - Estreia: 03 de julho

A franquia bilionária criada por Steven Spielberg começa a sua terceira trilogia, desta vez com Scarlett Johansson no elenco. A história se passa cinco anos após os acontecimentos de Jurassic World: Domínio. Uma equipe encara uma série de perigos para pegar o DNA de três espécies de dinossauros que podem ajudar a desenvolver um remédio salvador.

Superman - Estreia: 10 de julho

O Homem de Aço está de volta, no primeiro trabalho do diretor James Gunn como o chefão da DC Studios. David Corenswet veste a capa vermelha e a cueca por cima da calça na pele do super-herói mais famoso das histórias em quadrinhos.

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado - Estreia 17 de julho

Sequência/reboot de um dos filmes de terror adolescente mais queridos da virada do século. A história é a mesma do original: um grupo de jovens é perseguido por um assassino misterioso após um acidente que ficou soterrado no passado. Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. voltam a interpretar Julie e Ray.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos - Estreia: 24 de julho

Se Superman é a aposta da DC na temporada, Quarteto Fantástico é a grande cartada da Marvel para reascender o interesse em seu universo cinematográfico. A família de heróis finalmente entra no MCU em um filme que aposta em um visual retrofuturista que deve acertar em cheio nos fãs dos quadrinhos. E fica a pergunta? Será que Robert Downey Jr. vai aparecer com o Doutor Destino?

Os Caras Malvados 2 - Estreia: 31 de julho

O mês termina com um filme com cara de férias. A turma de animais fora-da-lei é forçada a voltar ao mundo do crime para um último trabalho.

