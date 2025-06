LeBron James ‘ameaça’ o mundo com carreira de ator após se aposentar das quadras Jogador do Los Angeles Lakers já faz planos para o futuro Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

Piu-Piu, LeBron James e Pernalonga em cena de 'Space Jam: Um Novo Legado' Divulgação

LeBron James é um jogador de basquete excepcional 🏀. Para muitos, o maior da história 🐐. Também tem um carisma incrível. É um daqueles caras com quem você tem vontade de conversar por horas. Mas agora ele está ‘ameaçando’ o mundo com algo terrível: uma carreira de ator.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, LeBron revelou que pode enveredar por essa nova carreira depois que deixar a bola laranja de lado. Isso a despeito do fracasso de sua tentativa mais ambiciosa no cinema, a sequência/remake de Space Jam.

“Se os roteiros começarem a chegar e houver uma oportunidade para eu atuar, e eu tiver tempo — obviamente, após a carreira —, não me importo de analisar e ver se posso fazer isso acontecer, com certeza”, disse LeBron.

“Se o papel for adequado e eu sentir que posso arrasar, não me importaria de fazer isso de jeito nenhum. Sinto que posso me transformar e ser outra pessoa que não é o LeBron James”, completou o astro do Los Angeles Lakers 🟡🟣.

‌



A última aparição do jogador nas telonas, em 2021, foi decepcionante. O carisma de LeBron e, digamos assim, a baixa qualidade artística do atleta não conseguiram salvar Space Jam: Um Novo Legado do desastre.

(Michael Jordan, no Space Jam original dos anos 90, também teve uma atuação constrangedora. Mas o filme pelo menos foi divertido).

‌



Talvez LeBron tenha mais talento por trás das câmeras. Ele tem se destacado como produtor por meio de sua empresa, a SpringHill Productions.

“Quero continuar a manter a narrativa no centro de tudo o que fazemos. Acredito que contar histórias é a coisa mais incrível que podemos fazer, não apenas para nós mesmos, mas para nossos fãs e nossas famílias”, disse o jogador ao The Hollywood Reporter.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

