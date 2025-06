‘Os Goonies’ completa 40 anos! Veja como está hoje o elenco do filme Filme foi lançado em 7 de junho de 1985 e é um sucesso até hoje Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

'Os Goonies': clássico do cinema foi lançado há 40 anos Divulgação

Os Goonies completou 40 anos de lançamento no último sábado (7). O filme marcou toda a geração que cresceu nos anos 80 e até hoje é alvo de rumores de uma sequência tardia (que ainda bem nunca aconteceu).

Para quem ficou fora da Terra nesses 40 anos, Os Goonies conta a história de um grupo de amigos que vai atrás de um tesouro pirata. Dirigido por Richard Donner e escrito por Chris Columbus e Steven Spielberg, é uma aventura clássica, simples e perfeita.

Mas como está o elenco do filme hoje em dia? Quem se deu bem na carreira e quem decidiu fazer outra coisa? O Cinema de Segunda mostra o que aconteceu com essa galera.

Mikey (Sean Austin)

Sean Astin em 'Os Goonies' e hoje em dia Divulgação e Reprodução/Instagram/@seanastin

Os Goonies foi o primeiro filme de Sean Astin no cinema e logo catapultou o ator para a fama. Mas nada comparado a quando ele interpretou Samwise Gamgee na trilogia O Senhor dos Anéis. Nos últimos anos, o público o viu em Stranger Things.

‌



Brand (Josh Brolin)

Josh Brolin em 'Os Goonies' e hoje em dia

Josh Brolin também teve uma carreira consolidada após o sucesso em Os Goonies. Ele concorreu ao Oscar pro seu papel em Milk: A Voz da Igualdade, participou de filmes premiados, como Onde os Fracos Não Têm Vez, e de franquias como Duna, Deadpool e Sin City. Mas o maior papel da carreira é como Thanos, o mega vilão dos filmes da Marvel.

Gordo (Jeff Cohen)

Jeff Cohen em 'Os Goonies' e hoje em dia Divulgação e Reprodução/Instagram/@jeff_b_cohen

Responsável por um dos personagens mais queridos do filme, Jeff Cohen abandonou a carreira artística muito cedo. O seu último trabalho foi no longa Em Perfeita Harmonia, feito para a televisão. Hoje ele atua como advogado.

‌



Bocão (Corey Feldman)

Corey Feldman em 'Os Goonies' e hoje em dia Divulgação e Reprodução/Instagram/@cdogg22

Corey Feldman foi uma das maiores estrelas infanto-juvenis dos anos 80. Além de Os Goonies, ele esteve em outros clássicos, como Gremlins, Os Garotos Perdidos e Conta Comigo.

Entretanto, a carreira entrou em declínio quando ele cresceu, e Corey tentou a sorte como cantor, sem muito sucesso. O ator também teve problemas com drogas e revelou ter sido vítima de abuso sexual. No cinema, ainda atua em filmes de terror B.

‌



Andy (Kerri Green)

Kerri Green em 'Os Goonies' e hoje em dia Divulgação e Creative Commons

A simpática Andy foi o papel de maior destaque na carreira de Kerri Green. A atriz ainda fez alguns filmes adolescentes após Os Goonies, mas trabalhou em poucos projetos na década de 90, dedicando-se principalmente a participações especiais em séries como Plantão Médico e Law & Order: Special Victims Unit.

Ela fundou uma produtora, a Independent Woman Artist, e estudou arte no Vassar College. Hoje mora em Los Angeles com o marido e os dois filhos.

Stef (Martha Plimpton)

Martha Plimpton em 'Os Goonies' e hoje em dia Divulgação e Reprodução/Instagram/@marthaplimpton

Martha Plimpton seguiu carreira no cinema, no teatro e na TV. Em 2012, ela ganhou um Emmy por sua participação especial na série The Good Wife. Nas telonas, o destaque fica pelo trabalho de voz com a personagem Yelena em Frozen 2. Recentemente estrelou a minissérie O Regime, ao lado de Kate Winslet.

Data (Ke Huy Quan)

Ke Huy Quan em 'Os Goonies' e hoje em dia Divulgação e Reprodução/Instagram/@kehuyquan

Ke Huy Quan já era conhecido do público pelo papel de Short Round em Indiana Jones e o Templo da Perdição. Como o amalucado Data ele entrou de vez na lista dos atores queridinhos dos anos 80.

Mas Quan tinha outros planos e decidiu deixar de atuar nos anos 90 para trabalhar atrás das câmeras. O retorno veio em grande estilo, com um Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

Sloth (John Matuszak)

John Matuszak em 'Os Goonies' e na época em que morreu Divulgação e Reprodução/Wikipedia

Antes de virar ator, John Matuszak foi um astro polêmico do futebol americano, tendo conquistado o Super Bowl pelo Los Angeles Raiders (hoje Las Vegas Raiders).

No cinema, depois de papéis sem destaque, ele se tornou um ícone da década de 80 como Sloth, um fã de Superman e chocolate que ajuda os Goonies em sua jornada.

Matuszak morreu precocemente, em 1989, aos 39 anos. Ele teve uma overdose do analgésico propoxifeno. Os médicos também encontraram vestígio de cocaína no corpo do ator.

