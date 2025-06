‘Frankenstein’: versão de Guillermo del Toro tem tudo para ser um dos grandes filmes do ano Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 02/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 02h00 ) twitter

'Frankenstein' é o novo projeto de Guillermo del Toro Divulgação

Saiu neste final de semana o primeiro trailer de Frankenstein, adaptação de Guillermo del Toro que chega ao streaming em novembro. Com Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth no elenco, o filme tem tudo para ser um dos grandes destaques do ano.

A trama segue a obra de Mary Shelley, marco da literatura de ficção científica e de horror. Um cientista brilhante (Isaac) dá vida a uma criatura monstruosa (Elordi) após um experimento, mas as coisas logo fogem de controle.

Frankenstein é uma das obras favoritas de Del Toro. E já é levada aos cinemas desde 1910, com destaque para os filmes com Boris Karloff, nos anos 30, e Robert De Niro, nos anos 90.

Com Del Toro, o visual visto na prévia está incrível. Obra do diretor de fotografia Dan Laustsen, duas vezes indicado ao Oscar. Além disso, Oscar Isaac também parece bem à vontade no papel de Victor Frankenstein.

‌



E Del Toro já mostrou que sabe muito bem conduzir filme de monstro. Inclusive ele já fez em A Forma da Água uma espécie de adaptação de um dos monstros clássicos da Universal.

O filme foi um sucesso e rendeu ao diretor dois Oscar. Provavelmente Frankenstein não vai chegar a tanto, mas deve ser mais um ponto alto na carreira do diretor.

‌



