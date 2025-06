Estrela de ‘Curtindo a Vida Adoidado’ chora com roteiro e volta ao cinema após aposentadoria Mia Sara está em ‘A Vida de Chuck’, adaptado da obra de Stephen King Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 06/06/2025 - 14h52 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h52 ) twitter

Mia Sara ao lado de Matthew Broderick em cena de 'Curtindo a Vida Adoidado' Divulgação

Mia Sara foi um dos rostinhos mais conhecidos dos anos 80. Estrela de filmes como Curtindo a Vida Adoidado e A Lenda, a atriz fez sucesso logo cedo, o que também a levou a uma aposentadoria precoce. Agora ela prepara a volta ao cinema, mais de dez anos depois de seu último papel.

O retorno acontece em A Vida de Chuck, filme dirigido por Mike Flanagan baseado em um conto de Stephen King. A estreia aqui no Brasil está prevista para o dia 21 de agosto.

Em entrevista à IndieWire, Mia, hoje com 57 anos, falou que aceitou voltar às telonas por causa da amizade com Flanagan, e que chorou ao ler o roteiro.

“Quando Mike nos contou por que queria fazer o filme, ele disse: ‘É isso que eu quero fazer para os meus filhos’. Mike é um pai maravilhoso, e eu tenho filhos, e conversamos sobre isso e como queremos que o mundo seja para eles. Aí, quando ele me enviou [o roteiro], eu não conseguia parar de chorar e liguei para ele chorando e disse: ‘Você está brincando? Você quer mesmo que eu faça isso? Sim, claro. Com certeza.’”, disse Mia.

‌



A atriz surgiu no cinema em 1985, contracenando com Tom Cruise na fantasia A Lenda. O estrelato veio no ano seguinte, no papel de Sloane, a namoradinha de Ferris Bueller em Curtindo a Vida Adoidado.

Mia Sara ficou em evidência até o começo dos anos 2000, quando participou da série Aves de Rapina. O último papel dela foi em As Bruxas de Oz, de 2011.

‌



