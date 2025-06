‘Prédio Vazio’ mostra o horror que se esconde pelos cantos na vida urbana Filme dirigido por Rodrigo Aragão estreou nesta quinta-feira (12) nos cinemas Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caio Macedo e Lorena Corrêa em cena de 'Prédio Vazio' Divulgação

O diretor capixaba Rodrigo Aragão é uma voz única no cinema brasileiro. Especialista em maquiagem de efeitos especiais, ele encontrou o seu nicho ao filmar histórias sangrentas de baixo orçamento que mesclam o folclore e o sobrenatural a um ambiente essencialmente rural.

Em Prédio Vazio, que estreou nos cinemas nesta quinta-feira (12), ele sai de sua zona de conforto. Pela primeira vez, Aragão conta uma história que se passa na cidade, mais precisamente no local onde nasceu, Guarapari, no litoral do Espírito Santo.

A trama segue a jovem Luna (Lorena Corrêa), que viaja com o namorado de Belo Horizonte a Guarapari para procurar a mãe, que sumiu em um prédio decrépito logo após o Carnaval esvaziar a cidade.

A história se passa quase toda dentro do edifício, que parece nunca ter vivido dias melhores. O local é (quase) vazio, assim com a cidade e a vida da sua única moradora, a misteriosa zeladora Dora (Gilda Nomacce).

‌



Eu disse “quase” porque o horror está ali no canto, sempre à espreita, esperando apenas a hora certa de agir. Seja nos problemas da vida urbana, como a violência ou as doenças, seja nas histórias que nunca são superadas.

Aragão tenta em Prédio Vazio emular o cinema de Dario Argento e o espírito psicológico do horror japonês, sem, é claro, esquecer as suas próprias raízes. O resultado, às vezes, é um pouco confuso, principalmente na integração dos elementos sobrenaturais à história ou em algumas discussões que não são muito aprofundadas.

‌



Mas o talento do diretor está lá. E o filme cresce muito no terceiro ato, quando as amarras finalmente são soltas e a história fica mais visceral. No fim, Prédio Vazio é um bom divertimento e deve agradar os fãs do gênero.

✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.