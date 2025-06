Rick Moranis é escalado para sequência de ‘Spaceballs’ 30 anos após se afastar do cinema Ator deixou o cinema nos anos 90 para cuidar dos filhos após a morte da mulher Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 12/06/2025 - 15h05 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h10 ) twitter

Rick Moranis como Dark Helmet em 'S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço' Divulgação

O ator Rick Moranis foi escalado para a sequência de Spaceballs, que no Brasil ganhou o título de S.O.S. - Tem Um Louco Solto no Espaço. A informação é do Deadline. O filme deve marcar a volta de Moranis ao cinema depois de 30 anos.

Spaceballs, de 1987, é uma sátira ao universo de Star Wars e outras ficções científicas espaciais. Moranis interpreta no filme o vilão Dark Helmet, uma versão engraçada de Darth Vader. Além dele, Bill Pulmann e Mel Brooks, prestes a completar 99 anos, também foram confirmados na sequência.

A produção do novo Spaceballs é do Amazon MGM Studios. Segundo o Deadline, Keke Palmer também está no elenco. A estreia deve acontecer em 2027, sob direção de Josh Greenbaum.

Muito querido pelo público por papéis cômicos em clássicos dos anos 80, como Os Caça-Fantasmas e Querida, Encolhi as Crianças, Moranis deixou as telonas na metade da década de 90, para cuidar dos filhos após a morte da esposa. O seu último trabalho foi em Querida, Encolhi a Gente, de 1997.

Nos últimos anos o ator fez apenas trabalhos de voz em animações como Irmão Urso. Em 2020, o ator foi atrelado a uma sequência de Querida, Encolhi as Crianças, mas o projeto ainda está parado.

