‘Extermínio 3′ é tudo o que a temporada de ‘The Last of Us’ não conseguiu ser

Cinema de Segunda|Lello Lopes 02/07/2025 - 02h00

Zumbi em 'Extermínio: A Evolução' (não é o personagem do Cillian Murphy do primeiro filme) Divulgação

Extermínio: A Evolução, terceiro filme da franquia de zumbis criada por Danny Boyle no começo dos anos 2000, é tudo o que a segunda temporada de The Last of Us não conseguiu ser.

Dirigido pelo próprio Boyle, o filme tem muito coração, na jornada dos personagens por um caminho que mostra que, mesmo em um mundo destruído, a gente não pode esquecer da nossa humanidade.

O filme segue em cartaz nos cinemas brasileiros.

