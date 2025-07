Batmóvel de Neymar custou seis vezes mais que carros usados nos filmes do Batman Atacante do Santos pagou US$ 1,5 milhão em seu mais novo brinquedinho Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Batmóvel usado nos filmes do Nolan e o de Neymar: preços bem diferentes Divulgação/Warner Bros. e Reprodução/Instagram

O atacante Neymar mostrou nas redes sociais no final de semana o seu novo brinquedinho: uma réplica do Batmóvel , que custou US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,3 milhões). O valor pago, entretanto, é seis vezes maior do que quanto custou cada carro usado na trilogia do Cavaleiro das Trevas 🦇.

O diretor Christopher Nolan usou cinco carros em seus filmes do Batman, sem contar alguns veículos adaptados para cenas específicas. Cada um dos Batmóveis, chamados de Thumbler, custou R$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) para ser fabricado.

RESUMO DA NOTÍCIA Neymar adquiriu uma réplica do Batmóvel por US$ 1,5 milhão.

O custo é seis vezes maior que os Batmóveis usados na trilogia do Cavaleiro das Trevas.

Os Batmóveis do cinema foram fabricados por cerca de R$ 250 mil cada, usando motores híbridos fictícios.

O carro de Neymar não é homologado e serve mais como item de coleção. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Os carros dos filmes eram equipados com um motor híbrido fictício, combinando a potência de um motor a jato com tecnologia elétrica para manobras silenciosas. Na vida real, porém, os veículos usavam um motor Chevrolet V8, que dava conta do recado.

Com um peso de duas toneladas e meia, o Batmóvel era construído com materiais como fibra de carbono e aço, projetado para ser resistente o suficiente para atravessar paredes e até esmagar outros carros (o que ele fazia de verdade! 😱).

‌



Por tudo isso, os modelos do cinema, embora funcionais, eram muito difíceis de serem dirigidos. O Batmóvel de Neymar também não parece ser tão fácil de pilotar.

E, para a tristeza dos fãs que sonhavam em ver o jogador desfilando pelas ruas de Santos, o carro não é homologado nem emplacado. Ou seja, é mais um item de colecionador do que um veículo para o dia a dia.

‌



✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.