Matt Rife: saiba quem é o ator que agora é o dono da Annabelle Boneca faz sucesso no cinema em franquia de terror Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 04/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Matt Rife é o novo dono da boneca Annabelle, famosa por suas histórias de terror.

Ele comprou a casa de Ed e Lorraine Warren, investigadores de supostos fenômenos paranormais.

Além de atuar, Rife é comediante e tem shows de stand-up, bem como especiais na Netflix.

Annabelle estreou no cinema em "Invocação do Mal" e ganhou seu próprio filme com sequências. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Elton Castee (esq), Matt Rife e a Annabelle que deu origem aos filmes Reprodução/Instagram/@mattrife

A boneca Annabelle real que deu origem às histórias retratadas no cinema agora tem um novo dono: o ator e comediante norte-americano Matt Rife. Ao lado do influenciador e autoproclamado caçador de fantasmas Elton Castee, Riffe comprou a casa de Ed e Lorraine Warren, casal que ficou famoso por investigar supostos fenômenos paranormais.

Com a residência, Rife assumiu o controle de todos os objetos coletados pelo casal Warren em suas investigações, inclusive o mais famoso deles, a boneca Annabelle.

Aos 29 anos, Rife tem uma carreira já longa no cinema e na TV, principalmente em papéis menores ou participações especiais. No currículo estão episódios de séries como Brooklyn Nine-Nine e That ’90s Show, além de filmes do tipo A Lenda do Lobo da Montanha e O Elevador.

Como comediante, ele faz shows de stand-up e tem especiais exibidos pela Netflix. Ao lado de Castee, também tem um canal sobre pesquisa paranormal.

‌



A boneca Annabelle apareceu pela primeira vez no cinema em Invocação do Mal. A personagem fez tanto sucesso que ganhou filme próprio, com duas sequências.

✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.