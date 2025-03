Gene Hackman: saiba o valor da herança milionária deixada pelo ator Além dos ganhos com o cinema, Hackman investiu em propriedades na Califórnia e no Novo México Cinema|Do R7 03/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/03/2025 - 02h00 ) twitter

Gene Hackman morava em uma mansão no estado do Novo México desde os anos 1980 Reprodução/Boletim JR 24H

A herança do ator Gene Hackman, estimada em cerca de R$ 526 milhões (90 milhões de dólares), será compartilhada entre seus três filhos. O patrimônio foi acumulado ao longo de décadas de carreira no cinema e investimentos imobiliários nos Estados Unidos.

Hackman, que foi encontrado morto os 95 anos em Santa Fé, Novo México, na quarta-feira (26), se consagrou como um dos grandes nomes de Hollywood, participando de mais de 80 filmes icônicos, como “Operação França”, “Bonnie e Clyde” e “Superman – O Filme”.

Além dos ganhos com o cinema, Hackman investiu em propriedades na Califórnia e no Novo México, consolidando ainda mais a fortuna. Segundo o site Bioscops, o ator teve uma média de rendimentos anuais de 6 milhões de dólares, acumulando cerca de 30 milhões de dólares (R$ 176 milhões) nos últimos cinco anos.

Apesar da fama, Hackman sempre manteve uma vida discreta, especialmente após o casamento com a pianista clássica Betsy Arakawa, em 1991. A casa onde ele e a esposa foram encontrados mortos faz parte do patrimônio que será transferido para os herdeiros, frutos de seu primeiro casamento com Faye Maltese.

‌



Mistério e investigações sobre a morte

Gene Hackman e Betsy Arakawa foram encontrados sem vida dentro da mansão do casal, ao lado de um de seus cachorros. Inicialmente, as autoridades descartaram indícios de crime, mas a falta de uma explicação definitiva levou a uma investigação mais detalhada, tratando o caso como suspeito.

A filha do ator, Elizabeth Jean Hackman, chegou a sugerir um possível envenenamento por monóxido de carbono, mas os laudos periciais já descartaram essa hipótese.

‌



A disposição dos corpos levantou ainda mais dúvidas. Hackman foi encontrado próximo à cozinha, vestindo roupas casuais, sem sinais aparentes de violência. Já Betsy estava no banheiro, com um frasco de remédio aberto e comprimidos espalhados pelo chão. Um pastor alemão do casal também foi encontrado morto no local, enquanto outros dois cães estavam vivos – um ao lado de Betsy e outro solto no quintal.

As autoridades continuam investigando o caso e aguardam os resultados da análise toxicológica para determinar as causas das mortes.