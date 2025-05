‘O Agente Secreto’, novo filme de Wagner Moura, pode levar o Brasil ao Oscar? Longa de Kleber Mendonça Filho foi muito premiado em Cannes e reacendeu esperança de indicações históricas para o país Cinema|Do R7 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

'O Agente Secreto' conquistou quatro prêmios durante o festival de Cannes Divulgação

O Brasil pode voltar à disputa do Oscar com força total em 2026 — e o responsável por isso é Wagner Moura. Protagonista de O Agente Secreto, o ator levou o prêmio de Melhor Ator em Cannes e agora é apontado como possível indicado ao maior prêmio do cinema mundial. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também saiu consagrado do festival francês e entra no radar de Hollywood.

Estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa metragem foi um dos destaques do Festival de Cannes 2025, conquistando três prêmios importantes: Melhor Ator, Melhor Direção e o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica) da crítica internacional.

A repercussão em solo francês aumenta as expectativas sobre as chances do filme brasileiro na próxima edição do Oscar. A distribuição nos Estados Unidos será feita pela NEON, mesma produtora que alavancou sucessos como Parasita e Anora ao topo do cinema mundial — ambos vencedores de Melhor Filme.

Caso Wagner Moura consiga uma indicação a Melhor Ator, será um feito inédito para o Brasil. A imprensa especializada destaca o peso político e emocional do personagem interpretado pelo ator, e aposta no brasileiro como um dos fortes nomes da temporada de premiações.

Além da atuação, O Agente Secreto também pode representar o Brasil na disputa por Melhor Filme Internacional, reforçando o bom momento do cinema nacional após a vitória de Ainda Estou Aqui em 2025 na mesma categoria.

Ambientado em Recife, o longa começa em 1977 com o personagem de Wagner, Marcelo, decidindo de mudar de São Paulo para viver uma vida mais tranquila em Pernambuco e deixar para trás seu passado violento e misterioso. A trama tem conquistado tanto público quanto a crítica. No Rotten Tomatoes, o filme estreou com 100% de aprovação e segue com índice elevado. No Metacritic, a nota atual é 87 — um dos maiores já recebidos por um filme brasileiro na plataforma.

Com essa repercussão, O Agente Secreto entra oficialmente no radar da temporada de premiações — e pode, sim, colocar o Brasil novamente na disputa pelo Oscar.