O Predador | Filme animado ganha título e data no Brasil

O Predador no Brasil

O longa-metragem animado de O Predador, produzido em segredo na 20th Century Studios, teve a data de lançamento confirmada para 6 de junho no Brasil, diretamente no catálogo do Disney+.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

