Paul Thomas Anderson confirma título de seu próximo filme Longa chega aos cinemas brasileiros em agosto O post Paul Thomas Anderson confirma título de seu próximo filme apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 25/01/2025 - 15h26 (Atualizado em 25/01/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O diretor Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) confirmou em entrevista recente que o título de seu próximo filme será One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra, em livre tradução).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes sobre o novo filme de Paul Thomas Anderson!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Emilia Pérez | Filme se envolve em nova polêmica, após público exigir reembolso

Um Completo Desconhecido | James Mangold responde se estaria disposto a dirigir outro filme biográfico

Superman | James Gunn faz homenagem a Krypto