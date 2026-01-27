Atriz de Hollywood se revolta após marido não ser indicado ao Oscar Jesse Plemons foi elogiado por seu desempenho em ‘Bugonia’, mas ficou fora da lista final da Academia

A atriz Kirsten Dunst criticou a ausência de seu marido, Jesse Plemons, na lista de indicados ao Oscar 2026.

Plemons foi elogiado por seu trabalho em "Bugonia", mas não recebeu nenhuma indicação.

Kirsten Dunst é conhecida por seus papéis em "Entrevista com Vampiro" e "Homem Aranha".

A atriz também alfinetou Timothée Chalamet, indicado ao Oscar por "Marty Supreme".

Kirsten Dunst é casada com Jesse Plemons desde 2022 Reprodução/Instagram/@kirstendunst

A atriz Kirsten Dunst, de 43 anos, foi às redes sociais criticar a ausência de seu marido, o ator Jesse Plemons, 37, na lista de indicados ao Oscar 2026. Elogiado por seu trabalho em Bugonia, ele não foi incluído na lista de indicações ao principal prêmio do cinema.

Em uma primeira publicação, Dunst compartilhou uma foto de Stavros Halkias, 36, que atua com Plemons em Bugonia. A imagem, que se trata de uma montagem, o traz ameaçando os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza o prêmio, que não votarem no ator.

“Se você não votou no Jesse Plemons como melhor ator, tenho uma coisa para você”, escreveu Halkias, que aparece segurando um revólver falso na foto editada.

Dunst, que participou de longas como Entrevista com Vampiro e Homem Aranha, voltou a compartilhar publicações em seus stories, no Instagram, com teor relacionado às indicações ao Oscar posteriormente.

whoever didn’t vote Jesse Plemmons for best actor I have something for u pic.twitter.com/Q28mQfRo3h — Stavros Halkias (@stavvybaby) January 22, 2026

Em uma delas, o apresentador de podcast Ev Durán celebra a atuação de Plemons, enquanto critica a de Timothée Chalamet, indicado na categoria de Melhor Ator por Marty Supreme.

“Jesse Plemons entrega uma das maiores atuações de todos os tempos [...] em nível Daniel Day-Lewis–Sidney Poitier. O apresentador, afirma, então, que se “preocupa” com o fato de a atuação “estar sendo completamente ignorada por causa do maldito Marty Supreme, de Chalamet, que foi uma atuação muito boa, mas não foi...O que o Plemons faz neste filme vai além”.

A Kirsten Dunst revoltadíssima com o esnobe do Jesse Plemons no Oscar, postou um vídeo que tinha alfinetada pro Chalamet, nem amo… daqui até o #Oscar vai acontecer coisas muita coisa engraçada pic.twitter.com/m5q0IeEYj8 — iagoharper (@iagoharper) January 24, 2026

Jesse Plemons foi indicado ao Oscar, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante na edição de 2022, por sua atuação em Ataque dos Cães. Ele está casado com Dunst desde 2022, com quem tem os filhos Ennis, de 7 anos, e James, de 4.

Além de Chalamet, o Oscar de Melhor Ator será disputado por Wagner Moura, 49, por sua atuação em O Agente Secreto. O desempenho do ator baiano na produção chegou a ser elogiada pela própria Dunst, que, em entrevista ao jornal The Washington Post disse ter muito orgulho do colega de produção. Ambos trabalharam juntos em Guerra Civil, lançado em 2024.

O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, 57, ainda vai concorrer a outras três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Este é o segundo ano consecutivo em que o Brasil concorre em alguma categoria ao Oscar. No ano passado, Ainda Estou Aqui disputou como Melhor Filme, Melhor Atriz (com Fernanda Torres), e Melhor Filme Internacional — categoria que venceu.

A cerimônia de entrega das estatuetas será realizada no Teatro Dolby, localizado no coração de Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos no dia 15 de março.

