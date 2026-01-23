Logo R7.com
Oscar


Estatueta do Oscar é feita de ouro? Entenda

Concedido aos vencedores desde 1929, o prêmio da Academia conta com 34,3 cm de altura, pesando 3,8 kg

Oscar|Do R7

  • A estatueta do Oscar possui 34,3 cm de altura e pesa 3,8 kg.
  • É feita de bronze maciço banhado a ouro de 24 quilates.
  • Mais de 3 mil estatuetas foram concedidas desde 1929, ano de sua criação.
  • O Brasil competirá novamente em 2026 com o filme "O Agente Secreto", que recebeu 4 indicações.

Walter Salles recebeu o Oscar por "Ainda Estou Aqui", em 2025 Reprodução/Instagram/@TheAcademy

Com as indicações de O Agente Secreto no Oscar 2026, o Brasil pode voltar a ter um filme nacional levando a famosa estatueta para casa.


Concedidas aos vencedores desde 1929, a estatueta que representa o prêmio mais importante do cinema conta com 34,3 cm de altura, pesando 3,8 kg. Elas são compostas por bronze maciço e banhadas a ouro de 24 quilates.

Embora o prêmio permaneça fiel ao seu design original, o tamanho da base variou até 1945, quando o padrão atual foi adotado.


Mais de 3 mil estatuetas do Oscar já foram entregues desde a sua criação.

Segundo a Academia, que organiza a honraria, a cada janeiro, novas peças são moldadas pela fundição de belas artes Polich Tallix, no Vale do Hudson, em Nova York.


A cerimônia de entrega dos prêmios deste ano será realizada em 15 de março, em Los Angeles.

O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado em 4 categorias (Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco, e Melhor Ator, para Wagner Moura).


O brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado na categoria de Melhor Fotografia por seu trabalho desenvolvido em Sonhos de Trem.

Este é o segundo ano consecutivo em que o Brasil concorre em alguma categoria ao Oscar. No ano passado, o país venceu na categoria de Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

