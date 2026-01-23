Estatueta do Oscar é feita de ouro? Entenda
Concedido aos vencedores desde 1929, o prêmio da Academia conta com 34,3 cm de altura, pesando 3,8 kg
Com as indicações de O Agente Secreto no Oscar 2026, o Brasil pode voltar a ter um filme nacional levando a famosa estatueta para casa.
Concedidas aos vencedores desde 1929, a estatueta que representa o prêmio mais importante do cinema conta com 34,3 cm de altura, pesando 3,8 kg. Elas são compostas por bronze maciço e banhadas a ouro de 24 quilates.
Embora o prêmio permaneça fiel ao seu design original, o tamanho da base variou até 1945, quando o padrão atual foi adotado.
Mais de 3 mil estatuetas do Oscar já foram entregues desde a sua criação.
Segundo a Academia, que organiza a honraria, a cada janeiro, novas peças são moldadas pela fundição de belas artes Polich Tallix, no Vale do Hudson, em Nova York.
A cerimônia de entrega dos prêmios deste ano será realizada em 15 de março, em Los Angeles.
O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado em 4 categorias (Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco, e Melhor Ator, para Wagner Moura).
O brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado na categoria de Melhor Fotografia por seu trabalho desenvolvido em Sonhos de Trem.
Este é o segundo ano consecutivo em que o Brasil concorre em alguma categoria ao Oscar. No ano passado, o país venceu na categoria de Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.
