Quem é o brasileiro indicado na categoria de Melhor Fotografia no Oscar 2026 Adolpho Veloso concorre por seu trabalho em ‘Sonhos de Trem’, dirigido por Clint Bently e com Joel Edgertone e Felicity Jones

A obra, dirigida por Clint Bently, relata a vida de um lenhador americano após uma tragédia familiar.

Veloso, que vive em Lisboa, já venceu o Critics Choice Awards e tem uma carreira com filmes como Rodantes e Mosquito.

A cerimônia do Oscar será em 15 de março, em Los Angeles, com "O Agente Secreto" concorrendo em quatro categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.

Adolpho Veloso começou a carreira ainda no Brasil Reprodução/IMDB/Adolpho Veloso

O brasileiro Adolpho Veloso, de 37 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (22) como um dos indicados à categoria de Melhor Fotografia no Oscar 2026 por seu trabalho em Sonhos de Trem. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, e o ator Wagner Moura também vão concorrer ao prêmio.

Veloso tem se destacado na indústria cinematográfica por seu trabalho em Sonhos de Trem. Dirigido por Clint Bently e protagonizado por Joel Edgertone e Felicity Jones, a obra narra a história de um lenhador nos Estados Unidos que enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar.

O brasileiro, que venceu o prêmio de Melhor Fotografia no Critics Choice Awards, agora disputa a estatueta do principal prêmio da indústria cinematográfica com Claudio Miranda (F1), Dan Laustsen (Frankestein), Łukasz Żal (Hamnet), Michael Bauman (Uma Batalha Após a Outra) e Autumn Durald Arkapaw (Pecadores).

Nascido em São Paulo, o diretor de fotografia vive em Lisboa atualmente. A carreira teve início ainda no Brasil, período em que assinou filmes como Rodantes (2011), Mosquito (2020) e El Perfecto David (2021).

Em 2022, se envolveu em produções internacionais, como Becoming Elizabeth (2022) e American Cancer Story (2024).

Para 2027 está previsto o próximo trabalho de Veloso. O suspense, intitulado Remain, é dirigido por M. Night Shyamalan, de O Sexto Sentido.

Fora do cinema, o paulista participou da produção de videoclipes, como Ameianoite, de Pabllo Vittar e Gloria Groove, e Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer, do rapper bK.

‘O Agente Secreto’ no Oscar 2026

Anunciada nesta quinta-feira (22), a lista de indicações ao Oscar 2026 também terá O Agente Secreto na disputa em quatro categorias, incluindo a de Melhor Filme e a de Melhor Ator, para Wagner Moura.

Na de Melhor Filme, a produção, dirigida por Kleber Mendonça Filho, terá como concorrentes Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores, Marty Supreme, Frankenstein, Valor Sentimental, Sonhos de Trem, Bugonia e F1: O Filme.

O longa metragem também disputará a categoria de Melhor Filme Internacional, ao lado de Valor Sentimental (Noruega), Foi Apenas um Acidente (França), Sirât (Espanha) e a Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Na categoria de Melhor Elenco, o filme aparece ao lado de Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores e Marty Supreme.

Já o ator Wagner Moura disputará a categoria de Melhor Ator, sendo o primeiro ator brasileiro já nomeado.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 15 de março, em Los Angeles.

