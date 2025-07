Pabllo Vittar revela seu álbum favorito da vida em entrevista Cantora escolhe Fullgás, de Marina Lima, e relembra infância, referências musicais e show no Lollapalooza 2025. TMJ Brazil|Do R7 21/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 12h38 ) twitter

Na última sexta-feira (18), a cantora Pabllo Vittar concedeu uma breve entrevista à revista norte-americana Pitchfork. Ela participou do quadro “My Perfect 10”, no qual artistas compartilham um de seus álbuns favoritos da vida, revelando o impacto emocional e pessoal que determinada obra teve em sua trajetória e destacando canções marcantes.

Durante a conversa, Pabllo Vittar revelou que o disco que ocupa esse lugar especial em seu coração é Fullgás, de Marina Lima, lançado em 3 de janeiro de 1984. Com entusiasmo, ela falou sobre como o álbum remete à sua infância e provoca sentimentos de liberdade e sensualidade:

“O meu álbum favorito é Fullgás, da Marina Lima. Eu amo tanto esse álbum — ele me lembra muito a minha infância. Ele tem uma energia tão boa, e as letras me fazem sentir viva e sensual, porque falam sobre todos os diferentes tipos de amor, as diferentes formas de se apaixonar. Minha música favorita do álbum é a faixa-título, Fullgás.”

Ainda na entrevista, Pabllo Vittar relembrou com carinho um momento recente e significativo de sua carreira: a oportunidade de dividir o palco com Marina Lima durante o Lollapalooza 2025. Para ela, esse encontro foi mais do que especial — foi a realização de um sonho de fã:

“Nós já nos apresentamos juntas, e isso me deixou em êxtase, porque eu amo muito a Marina. Sou muito fã, e foi incrível. É tão bom quando você tem a chance de cantar com os artistas que ama. Então é isso… sou muito sortuda. Te amo, Marina!”