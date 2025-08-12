Quem é Noah Centineo, que deve interpretar Rambo em novo filme da franquia Ator conhecido por longas como “Para Todos os Garotos que Já Amei” assume papel icônico vivido por Sylvester Stallone Cinema|Do R7 12/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Noah Centineo será o novo intérprete de John Rambo em filme da franquia.

O longa, intitulado provisoriamente "John Rambo", mostrará a juventude do personagem durante a Guerra do Vietnã.

A direção ficará a cargo de Jalmari Helander e as filmagens estão previstas para 2026, na Tailândia.

Sylvester Stallone não terá participação no novo filme, que está em fase de pré-produção. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Noah Centineo deve interpretar Rambo em novo filme da franquia, segundo site Reprodução/X/@DiscussingFilm

Noah Centineo, de 29 anos, deve ser o ator escalado para interpretar John Rambo no novo filme da franquia. A informação foi divulgada pelo site norte-americano Deadline nesta segunda-feira (11).

Conhecido por papéis em comédias românticas adolescentes, como a trilogia “Para Todos os Garotos que Já Amei”, “O Date Perfeito” e “Sierra Burgess é uma Loser”, o ator agora assume o desafio de dar vida ao icônico veterano de guerra, personagem consagrado por Sylvester Stallone.

O novo longa, com título provisório “John Rambo”, será uma história de origem e mostrará a juventude do personagem durante a Guerra do Vietnã, antes dos eventos dos filmes clássicos. A direção ficará a cargo do finlandês Jalmari Helander, e as filmagens estão previstas para 2026, na Tailândia.

Centineo, que construiu sua carreira em papéis leves e românticos, já começou a explorar personagens mais intensos. Recentemente, ele interpretou um soldado da Guerra do Iraque no filme “Tempo de Guerra”, de Alex Garland.

O ator também participou de “Adão Negro”, como o Esmaga-Átomo, e está escalado para viver Ken no novo filme baseado no game “Street Fighter”. Anteriormente, ele foi anunciado como He-Man em “Os Mestres do Universo”, mas deixou o projeto, que ainda não foi lançado.

Sylvester Stallone, de 79 anos, protagonista dos cinco filmes anteriores da franquia, que juntos arrecadaram US$ 800 milhões em bilheterias, não terá envolvimento criativo ou participação na nova produção, segundo o Deadline.

O último filme da série, “Rambo: Até o Fim”, foi lançado em 2019. O próximo longa está em fase de pré-produção, e o roteiro focará na transformação do jovem soldado em meio aos horrores da guerra.

