Noah Centineo é escalado para ser o novo Rambo no cinema, diz site Filmagens devem acontecer no ano que vem na Tailândia Cinema de Segunda|Lello Lopes 11/08/2025 - 15h34 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h41 )

Noah Centineo em cena da série 'Recruta': ator está numa fase porradeiro Divulgação/Netflix

Noah Centineo, de 29 anos, caminha para ser o mais novo fortão do cinema de ação. Nesta segunda-feira (11) o Deadline informou que ele foi escalado para viver o papel principal do novo filme do Rambo, que será a história de origem do personagem consagrado por Sylvester Stallone.

Conhecido do público por comédias românticas adolescentes, como a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, Centineo deu uma guinada na carreira para personagens mais porradeiros.

Ele já apareceu como o Esmaga-Átomo em Adão Negro e está escalado para ser Ken no novo filme baseado no game Street Fighter. Além disso, chegou a ser anunciado como o He-Man em Os Mestres do Universo, mas deixou a produção (e o filme ainda não saiu).

De acordo com o Deadline, o novo filme do Rambo está ainda em fase de pré-produção, com Jalmari Helander indicado como diretor. O roteiro deve contar a história do jovem John Rambo durante a Guerra do Vietnã e as filmagens devem acontecer no ano que vem na Tailândia.

Os cinco filmes da franquia Rambo renderam US$ 800 milhões em bilheterias. A última vez que vimos o personagem no cinema foi em 2019, com Rambo: Até o Fim.

