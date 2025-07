Quem é o ator vencedor do Emmy por trás do Coisa, de ‘Quarteto Fantástico’ Ebon Moss-Bachrach, premiado por ‘O Urso’, brilha como Ben Grimm no novo filme ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ Cinema|Do R7 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Marvel lançou "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" em 24 de outubro, iniciando a sexta fase do universo cinematográfico.

O ator Ebon Moss-Bachrach, ganhador de dois Emmys, interpreta o Coisa, marcando sua estreia em um grande blockbuster.

Ebon, que já se destacou em séries de TV, compartilha uma conexão entre seus personagens em "O Urso" e "Quarteto Fantástico".

O ator destaca a importância da família em ambos os papéis, apesar das diferentes dinâmicas familiares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ebon Moss-Bachrach brilha como Ben Grimm no novo filme de heróis Reprodução/X/@CultureCrave

A Marvel deu início na quinta-feira (24) à sexta fase de seu universo cinematográfico com a estreia de “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”. O personagem Coisa, da icônica família de super-heróis, é interpretado por Ebon Moss-Bachrach, o único ator do quarteto a já ter conquistado o prestigioso Emmy, o maior prêmio da televisão.

Diferentemente das duas adaptações anteriores do Quarteto Fantástico, que não tiveram o sucesso esperado nas bilheterias, a Marvel investiu pesado na escolha do elenco para essa nova versão.

Pedro Pascal, indicado quatro vezes ao Emmy, dá vida ao Senhor Fantástico. Vanessa Kirby, indicada ao Oscar, interpreta a Mulher Invisível. Joseph Quinn, conhecido por Stranger Things, é o Tocha Humana. Mas é Ebon Moss-Bachrach, no papel do rochoso Ben Grimm, o Coisa, quem traz no currículo não apenas uma, mas duas vitórias no Emmy.

Aos 48 anos, o ator nova-iorquino venceu a categoria de “Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia” em 2023 e 2024 por seu trabalho como Richie Jerimovich, na série norte-americana “O Urso”.

‌



Além disso, ele está concorrendo novamente ao prêmio este ano e já foi indicado a dois Globos de Ouro pelo mesmo papel, no qual interpreta o carismático gerente de restaurante e “primo” do protagonista.

De Nova York ao Edifício Baxter

Nascido em Nova York, Ebon Moss-Bachrach se formou em Literatura Inglesa pela Universidade de Columbia. Durante o primeiro ano na faculdade, uma aula de atuação despertou a paixão pelo teatro.

‌



Ele então decidiu estudar no William Esper Studio, também em Nova York, onde consolidou a trajetória como ator. Apesar de ter participado de mais de 30 filmes, “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” marca a estreia do ator em um grande blockbuster.

Antes de se transformar no Coisa, Ebon já havia construído uma carreira sólida em séries de TV. Ele ganhou destaque como Desi Harperin em “Girls”, interpretou o antagonista Microchip em “O Justiceiro”, viveu Chris McQueen em “NOS4A2” e participou da primeira temporada de “Andor”, spin-off de “Star Wars”, como Arvel Skeen.

‌



Amor pela comida e pela família

Em entrevista ao site Comic Book, Ebon revelou uma conexão inesperada entre seus personagens em “O Urso” e “Quarteto Fantástico”. Segundo ele, tanto Richie quanto Ben Grimm, o Coisa, compartilham um amor pela comida.

“Sempre existiu algo muito doméstico e ligado à cozinha no Coisa. Acredito que estar dentro do Edifício Baxter, em casa, é o único lugar onde ele consegue relaxar”, disse o ator. “Ele é um cara bem grande. Provavelmente tem muito apetite”, brincou.

Além da paixão gastronômica, Ebon acredita que os dois personagens têm em comum a importância da família, mesmo que não sejam laços de sangue.

Em “O Urso”, Richie faz parte de uma família disfuncional formada pelos colegas de trabalho no restaurante. Já em “Quarteto Fantástico”, Ben Grimm é acolhido pela família de Sue e Johnny Storm, graças à amizade com Reed Richards, o Senhor Fantástico.

“Tirar um desses personagens é como tirar uma roda de um carro. Eles se amam profundamente, e já se amavam muito antes de ganharem poderes ou responsabilidades globais”, disse Ebon.

