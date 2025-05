Superman é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (14) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Cinema|Do R7 14/05/2025 - 14h21 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h21 ) twitter

Novo filme do Superman tem estreia prevista para 10 de julho Divulgação

Superman é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (14). Saiu hoje o trailer oficial do filme, que irá chegar aos cinemas no dia 10 de julho.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 13h32 desta quarta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Superman” são: Amazonas, Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco e Pará, apontou o Google Trends. Confira:

Trailer do novo filme do Superman é lançado e causa alvoroço entre os fãs

Saiu nesta quarta-feira (14) trailer de Superman, dirigido por James Gunn. O material mostra o herói em uma entrevista com Lois Lane, sendo questionado por seus atos. O filme tem estreia prevista para o dia 10 de julho. Saiba mais em R7.com