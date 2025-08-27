The Rock teve que ‘desaparecer’ para assumir papel que pode levá-lo ao Oscar; entenda Ator enfrentou horas de maquiagem e explorou vulnerabilidade para viver lutador Mark Kerr em “The Smashing Machine” Cinema|Do R7 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, atua como Mark Kerr em "The Smashing Machine", filme cotado para o Oscar 2026.

O ator passou por uma intensa transformação, incluindo 3 a 4 horas diárias de maquiagem com próteses faciais.

O filme explora tanto as vitórias de Kerr no MMA quanto seus vícios em opioides e conflitos pessoais.

"The Smashing Machine" marca a transição de Johnson para papéis dramáticos, desafiando sua imagem anterior de herói invencível. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ator enfrentou horas de maquiagem e explorou vulnerabilidade para viver lutador Mark Kerr em “The Smashing Machine” Divulgação/The Smashing Machine

Dwayne Johnson, conhecido mundialmente como The Rock, está no centro das atenções com sua atuação no filme “The Smashing Machine”, que pode colocá-lo como um dos favoritos ao Oscar de Melhor Ator em 2026.

O longa, dirigido por Benny Safdie, conhecido por “Joias Brutas” (2019), retrata a vida do lutador de MMA e duas vezes campeão do UFC, Mark Kerr, e estreia no Festival de Cinema de Veneza em setembro.

Para dar vida a Kerr, Johnson passou por uma transformação intensa, que incluía de três a quatro horas diárias de maquiagem, com cerca de 13 ou 14 próteses faciais.

Segundo a revista Vanity Fair, especializada em cultura pop, o processo era tão detalhado que o ator “desaparecia” para se tornar o personagem, desde a forma de andar até a maneira de falar. “Quando cheguei ao set, eu era Mark Kerr e sentia isso”, disse Johnson à publicação.

‌



O filme aborda não apenas as conquistas de Kerr no ringue, mas também o vício dele em opioides e o relacionamento conturbado com a esposa, Dawn Staples, interpretada por Emily Blunt.

A proximidade entre Johnson e Blunt, que já trabalharam juntos em “Jungle Cruise” (2021), foi essencial para o sucesso da atuação. “Se Emily e eu não fôssemos melhores amigos, não sei se teríamos conseguido ir aos lugares a que fomos. Essa proximidade criou a confiança, que permitiu a vulnerabilidade”, disse o ator.

‌



Blunt, que também está cotada para prêmios pela atuação, afirmou que Johnson sempre foi visto como o “herói invencível” que resolve tudo, mas que neste projeto ele se permitiu explorar uma faceta mais crua e emocional. “Ele estava atuando com cada fibra do corpo. Foi surreal”, acrescentou o diretor Benny Safdie à revista.

Johnson revelou que sentiu medo ao encarar o papel. “Era muito real. Eu não sentia isso há muito tempo, pensando: ‘Não sei se consigo fazer isso’”, confessou. Ele se inspirou em um documentário sobre Kerr, lançado em 2002, e se conectou com a história do lutador, marcada por vitórias, vícios e perdas pessoais.

‌



O ator chegou a conhecer Kerr, com quem manteve contato próximo durante a produção, assim como Blunt, que também se aproximou de Dawn Staples para construir a personagem para o filme.

A Variety, veículo conhecido por cobrir a temporada de premiações, aponta Johnson como um dos principais concorrentes ao Oscar de Melhor Ator, ao lado de nomes como Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Wagner Moura (“O Agente Secreto”) e Jesse Plemons (“Bugonia”).

“The Smashing Machine” marca uma mudança na trajetória de Johnson, conhecido por papéis em filmes de ação como “Jumanji” (2017; 2019) e “Alerta Vermelho” (2021). Desta vez, ele aposta em um papel dramático, que explora a complexidade de um homem dividido entre a força no ringue e as fraquezas fora dele.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Qual é o novo filme de Dwayne Johnson e qual é o seu tema? Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, atua no filme "The Smashing Machine", que retrata a vida do lutador de MMA Mark Kerr, duas vezes campeão do UFC. O filme aborda tanto suas conquistas no ringue quanto seus vícios em opioides e seu relacionamento conturbado com a esposa, Dawn Staples. Quem é o diretor do filme e quando ele estreia? Como foi o processo de transformação de Dwayne Johnson para o papel? Para interpretar Mark Kerr, Johnson passou por uma transformação intensa, que incluía de três a quatro horas diárias de maquiagem, utilizando cerca de 13 ou 14 próteses faciais. Ele mencionou que "desaparecia" para se tornar o personagem, alterando sua forma de andar e de falar. Qual foi a importância da relação entre Dwayne Johnson e Emily Blunt durante as filmagens? A proximidade entre Johnson e Blunt, que já trabalharam juntos anteriormente, foi fundamental para o sucesso da atuação. Johnson afirmou que essa amizade criou a confiança necessária para explorar a vulnerabilidade de seus personagens. O que Emily Blunt disse sobre a atuação de Dwayne Johnson? Emily Blunt comentou que Johnson, normalmente visto como um "herói invencível", se permitiu explorar uma faceta mais crua e emocional neste projeto, destacando que ele atuou com cada fibra do corpo. Como Dwayne Johnson se sentiu ao encarar o papel de Mark Kerr? Johnson revelou que sentiu medo ao assumir o papel, afirmando que era uma experiência muito real e que não sentia isso há muito tempo. Ele se inspirou em um documentário sobre Kerr e se conectou com a história do lutador. Qual é a expectativa em relação à atuação de Dwayne Johnson no Oscar? A Variety aponta Johnson como um dos principais concorrentes ao Oscar de Melhor Ator, ao lado de outros atores renomados. "The Smashing Machine" representa uma mudança na trajetória de Johnson, que é conhecido por papéis em filmes de ação, agora apostando em um papel dramático.